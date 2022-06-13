10 тысяч человек приняли участие в фестивале «Дальневосточный форпост» в ЕАО

А в рамках межрегионального военно-исторического мультифестиваля «Дальневосточный форпост», который прошел у подножия сопки Июнь-Корань, гости поучаствовали в тематических активностях. Они метали гранаты, стреляли по мишеням в лучном тире, поучаствовали в интерактивной викторине и посетили выставку раритетных моделей оружия. Также гости фестиваля смогли стать свидетелями военно-исторической реконструкции боев гражданской и Великой Отечественной войн, в которой участвовали реконструкторы со всего ДВ и модели военной техники тех лет. Многие именно эту часть программы назвали самой зрелищной.