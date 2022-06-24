Поиски загадочно пропавшей мамы двоих детей из Екатеринбурга прекращены

Напомним, Кристина Соловьева пропала при странных обстоятельствах. 18 июня она приехала с двумя детьми отдыхать в село Малобрусянское. В какой-то момент она вышла в магазин и пропала. В течение пяти дней ее телефон был отключен. Очевидцы также заявляли, что девушка садилась в Mersedec.