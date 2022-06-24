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Posted 24 июня 2022, 03:30

Published 24 июня 2022, 03:30

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

Поиски загадочно пропавшей мамы двоих детей из Екатеринбурга прекращены

Поиски загадочно пропавшей мамы двоих детей из Екатеринбурга прекращены

24 июня 2022, 03:30
Фото: 1MI.
Пропавшая 18 июня в селе Малобрусянском Свердловской области молодая женщина была найдена.

Вечером 23 июня поискам был дан отбой. Женщина была обнаружена в Екатеринбурге. С ней все в порядке, никаких противоправных действий совершено не было, пишет Е1 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области.

Напомним, Кристина Соловьева пропала при странных обстоятельствах. 18 июня она приехала с двумя детьми отдыхать в село Малобрусянское. В какой-то момент она вышла в магазин и пропала. В течение пяти дней ее телефон был отключен. Очевидцы также заявляли, что девушка садилась в Mersedec.

#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Поиск#Пропал человек#Пропавшие
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