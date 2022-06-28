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Posted 28 июня 2022,, 05:31

Published 28 июня 2022,, 05:31

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Как принимать оплату онлайн?

28 июня 2022, 05:31
Чтобы принимать оплату онлайн, необходимо заключить договор на оказание услуг интернет-эквайринга. Сервис оказывают многие банки, именуемые эквайерами. В нашей статье мы рассмотрим вопрос о том, как выбрать надежного эквайера.

Чтобы реализовывать товары и услуги через интернет, продавцу необходимо подключить прием онлайн платежей, позволяющий автоматизировать систему оплаты. Покупатели товаров или пользователи услуг вводят платежные данные, подтверждают оплату. Деньги снимаются с карты и поступают на счет продавца. За техническую сторону процесса отвечает банк-эквайер, с которым физическое либо юридическое лицо подписало договор на оказание услуг интернет-эквайринга. Ни покупателю, ни продавцу нет необходимости вникать в тонкости этого процесса.

Как выбрать банк-эквайер?

Условия подключения и приема онлайн-платежей отличаются в зависимости от провайдера. Ожидания от эквайера во многом обусловлены ожидаемым объемом продаж и размером бизнеса, но есть универсальные критерии, на которые следует ориентироваться всегда:

  • Ориентированность. Крупные банки-эквайеры работают и с юридическими, и с физическими лицами, предлагая одинаково выгодные условия. Есть провайдеры, которые сотрудничают с ИП, но ориентированы на юрлица. Это легко понять по тарифным планам и опциям. Одним предлагается практически все, а другим только минимальный пакет.
  • Взимаемая комиссия. Когда бизнес не планируется со временем расширяться, то достаточно рассматривать тариф исключительно под текущие объемы продаж. Для предпринимателей, которые уверены, что количество клиентов/покупателей будет только расти, нужно рассматривать то, какая комиссия предусмотрена для крупных компаний.
  • Скорость зачисления денежных средств. Один из самых решающих моментов. Большинство банков зачисляют средства на р/с исключительно в рабочие дни. Это не всегда удобно. В Тинькофф собственным клиентам они приходят на следующий день, включая субботу и воскресенье. Если счет открыт в другом банке, на следующий рабочий.
  • Способы оплаты. Наряду с традиционным вводом платежных данных банковской карты, многие банки предлагают такие варианты как платежные ссылки, СБП, Yandex Pay. Чем больше способов предлагается, тем больший охват клиентов получает предприниматель.
  • Дополнительные опции. Для маркетплейсов и некоторых других компаний важно наличие опции сплитирование платежей и массовые выплаты, например, субподрядчикам.

Заключать договор на интернет-эквайринг рекомендуется одновременно с открытием расчетного счета либо в том банке, где он уже есть.

Акционерное Общество «Тинькофф Банк», лицензия ЦБ РФ № 2673
ОГРН 1027739642281, 23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

 

#Экономика#Ирина Кирилова
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