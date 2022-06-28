Как принимать оплату онлайн?

Чтобы реализовывать товары и услуги через интернет, продавцу необходимо подключить прием онлайн платежей, позволяющий автоматизировать систему оплаты. Покупатели товаров или пользователи услуг вводят платежные данные, подтверждают оплату. Деньги снимаются с карты и поступают на счет продавца. За техническую сторону процесса отвечает банк-эквайер, с которым физическое либо юридическое лицо подписало договор на оказание услуг интернет-эквайринга. Ни покупателю, ни продавцу нет необходимости вникать в тонкости этого процесса.