Как принимать оплату онлайн?

Posted 28 июня 2022,, 05:31
Published 28 июня 2022,, 05:31
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Чтобы реализовывать товары и услуги через интернет, продавцу необходимо подключить прием онлайн платежей, позволяющий автоматизировать систему оплаты. Покупатели товаров или пользователи услуг вводят платежные данные, подтверждают оплату. Деньги снимаются с карты и поступают на счет продавца. За техническую сторону процесса отвечает банк-эквайер, с которым физическое либо юридическое лицо подписало договор на оказание услуг интернет-эквайринга. Ни покупателю, ни продавцу нет необходимости вникать в тонкости этого процесса.
Условия подключения и приема онлайн-платежей отличаются в зависимости от провайдера. Ожидания от эквайера во многом обусловлены ожидаемым объемом продаж и размером бизнеса, но есть универсальные критерии, на которые следует ориентироваться всегда:
Заключать договор на интернет-эквайринг рекомендуется одновременно с открытием расчетного счета либо в том банке, где он уже есть.
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