Банда подростков вновь кошмарит целый дом на Вторчермете в Екатеринбурге

Posted 18 июля 2022, 06:13
Published 18 июля 2022, 06:13
Modified 29 ноября, 18:45
Updated 29 ноября, 18:45
Жители дома № 5 на ул. Сухоложской жалуются на беспокойный сон из-за группы подростков, которые шумят в подъездах, пишет Е1.
По словам местных жителей, мальчики ломают ветки, лазают по деревьям, пьют, курят и шумными тусовками мешают всем соседям жить в тишине и спокойствии.
К примеру, 8 июля, по словам местных, подростки прошумели под их окнами до 9 часов утра. Они слушали музыку на большой громкости, матерились, пили и курили.
Такое впечатление, что ты живешь в курилке — дышать невозможно, особенно в жару, — рассказала одна из соседок.
На замечания подростки отвечают, что тоже живут в этом дворе, поэтому имеют право проводить здесь время.
В полиции отметили, что на каждый вызов участковых по данному адресу они выезжают. Подростков они могут привлекать за мелкое хулиганство, алкоголя и прочие нарушения. Также с подростками и их родителями проводят профилактические беседы об их поведении.