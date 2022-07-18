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Posted 18 июля 2022, 06:13

Published 18 июля 2022, 06:13

Modified 29 ноября, 18:45

Updated 29 ноября, 18:45

Банда подростков вновь кошмарит целый дом на Вторчермете в Екатеринбурге

Банда подростков вновь кошмарит целый дом на Вторчермете в Екатеринбурге

18 июля 2022, 06:13
Фото: 1MI.
Группа тинейджеров повторно держит в страхе целый дом в Екатеринбурге. Подростки кричат, ругаются матом и громко слушают музыку.

Жители дома № 5 на ул. Сухоложской жалуются на беспокойный сон из-за группы подростков, которые шумят в подъездах, пишет Е1.

По словам местных жителей, мальчики ломают ветки, лазают по деревьям, пьют, курят и шумными тусовками мешают всем соседям жить в тишине и спокойствии.

К примеру, 8 июля, по словам местных, подростки прошумели под их окнами до 9 часов утра. Они слушали музыку на большой громкости, матерились, пили и курили.

Такое впечатление, что ты живешь в курилке — дышать невозможно, особенно в жару, — рассказала одна из соседок.

На замечания подростки отвечают, что тоже живут в этом дворе, поэтому имеют право проводить здесь время.

В полиции отметили, что на каждый вызов участковых по данному адресу они выезжают. Подростков они могут привлекать за мелкое хулиганство, алкоголя и прочие нарушения. Также с подростками и их родителями проводят профилактические беседы об их поведении.

#Происшествия#Новости УрФО#Дети#Полиция#Подростки#Хулиганство
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