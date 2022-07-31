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В первые дни августа в Свердловской области похолодает до +7°C

В первые дни августа в Свердловской области похолодает до +7°C

Сегодня, 12:12
Фото: 1MI
Синоптики прогнозируют похолодание в Свердловской области: дневная температура достигнет среднего показателя +23 градуса днем, от 7 до 12 – ночью. Также регион посетят грозы и переменная облачность.

Специалисты Уральского гидрометцентра сообщают о том, что 1 августа дневная температура составит 23C, ночная — 12C. Сила (скорость) ветра достигнет 10 метров в секунду. Уже на следующий день погода изменится: 2 августа ожидается от 7 до 10 градусов со знаком «плюс» в позднее время суток. Второй день последнего месяца лета будет дождливым, облачным и ветреным.

Напомним, что ранее сотрудников коммунальных служб Свердловской области перевели в усиленный режим работы из-за надвигающихся ливней. Владельцам частных домов рекомендовали проверить работоспособность канализации.

#Анна Варнакина#Свердловская область#Погода#Дождь#Ветер#Похолодание
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