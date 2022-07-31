В первые дни августа в Свердловской области похолодает до +7°C

Специалисты Уральского гидрометцентра сообщают о том, что 1 августа дневная температура составит 23C, ночная — 12C. Сила (скорость) ветра достигнет 10 метров в секунду. Уже на следующий день погода изменится: 2 августа ожидается от 7 до 10 градусов со знаком «плюс» в позднее время суток. Второй день последнего месяца лета будет дождливым, облачным и ветреным.