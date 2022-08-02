Приближенным президента Узбекистана стал скандальный предприниматель Комил Алламжонов

Как сообщает newizv.ru, в СМИ Узбекистана активно выступают против действий России на территории Украины. При этом эксперты не исключают, что такая политика может быть инициирована новым заместителем руководителя администрации президента Алламжоновым. При этом весь негатив коснулся и лично главу государства Шавката Мирзиеева, которого обвинили в получении российского ордена Александра Невского. Примечательно, что в дни, когда выходили публикации соответствующего характера, президент Узбекистана назначил Алламжонова замглавы администрации, которому положено заниматься вопросами информационной политики.