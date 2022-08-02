Приближенным президента Узбекистана стал скандальный предприниматель Комил Алламжонов

Posted 2 августа 2022,, 18:07
Published 2 августа 2022,, 18:07
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Его подозревают в причастности к агрессивной антироссийской кампании, которую затеяла узбекистанская пресса на фоне СВО.
Как сообщает newizv.ru, в СМИ Узбекистана активно выступают против действий России на территории Украины. При этом эксперты не исключают, что такая политика может быть инициирована новым заместителем руководителя администрации президента Алламжоновым. При этом весь негатив коснулся и лично главу государства Шавката Мирзиеева, которого обвинили в получении российского ордена Александра Невского. Примечательно, что в дни, когда выходили публикации соответствующего характера, президент Узбекистана назначил Алламжонова замглавы администрации, которому положено заниматься вопросами информационной политики.
За время правления Шавката Мирзиеева в Узбекистане уже произошли значительные изменения. После кончины предыдущего президента Ислама Каримова, в 2016 году, новый лидер нации решил реализовать стратегию открытости власти перед населением. В перечень идеологов и реализаторов новой политики вошел и Алламжонов. До того, как получить должность в администрации президента, он работал в налоговой системе Узбекистана по направлению связей с общественностью. Вкупе с государственной службой Алламжонов продолжал заниматься бизнес-деятельностью.
В узбекистанских и международных СМИ выходили публикации, посвященные налоговым инспекторам, которые склоняли владельцев бизнеса к оформлению платной подписки на печатное издание “Солик-Инфо” и покупке бухгалтерского программного обеспечения, которые продавала компания Комила Алламжонова. В 2017 году, за два месяца до того, как Алламжонов занял должность пресс-секретаря главы государства, запущенный им бизнес – Avtotest – получил монополию на принудительную переквалификацию профессиональных водителей.
Кроме того, монополией на рынке обладала и его фирма GID Systems Tashkent, которая в 2020 году начала в принудительном режиме менять населению бумажные кадастровые паспорта на пластиковые.
Примечательно, что Алламжонов до сих пор не признал ни одного обвинения в свой адрес и отказывался от любых комментариев, за исключением того, что назвал обязательную подписку на свои газеты беспокойством об осведомленности бизнеса.
Представители СМИ строят теории, что занимать высокие посты у власти Комилу Алломжонову помогают личные связи с дочерью президента Саидой Мирзиеевой. На высокие должности назначают Алломжонова, а Саида становится его постоянным замом. Но такое взаимодействие уже вызвало недовольство народа, так как оно наносит вред репутации семьи главы мусульманского государства и непосредственно президента.