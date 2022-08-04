ВЭФ-2022 посетят участники из 40 стран

Программа форума включает в себя свыше 70 деловых мероприятий. Пройдут такие бизнес-диалоги, как «Россия – Индия», «Россия – Вьетнам», «Россия – АСЕАН». Кроме того, состоятся заседание делового совета «Россия – Китай» и конференция по инвестициям и торговле в Арктике. На ВЭФ в этом году прибудет 4000 делегатов и представителей СМИ.