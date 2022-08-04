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ВЭФ-2022 посетят участники из 40 стран

4 августа, 20:36
За один месяц до начала VII Восточного экономического форума стало известно об участии в нем представителей 40 стран.

По мнению экспертов, ВЭФ стал одной из самых востребованных мировых деловых площадок, работа которых направлена на расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков, ожидается участие зарубежных лидеров и гостей высокого уровня. Для них подготовлена деловая программа, которая посвящена развитию Дальнего Востока, глобальной и региональной экономики, международному сотрудничеству, а также  обсуждению выхода из кризиса и созданию новой архитектуры мира. Об этом информирует vostokmedia.com.

По мнению Кобякова, государствам нужно перестроить бизнес-процессы и найти новые точки опоры для экономического роста и сотрудничества.

Программа форума включает в себя свыше 70 деловых мероприятий. Пройдут такие бизнес-диалоги, как «Россия – Индия», «Россия – Вьетнам», «Россия – АСЕАН». Кроме того, состоятся заседание делового совета «Россия – Китай» и конференция по инвестициям и торговле в Арктике. На ВЭФ в этом году прибудет 4000 делегатов и представителей СМИ.

Официальным информационным партнером ВЭФ-2022 выступит холдинг 1MI.

 

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