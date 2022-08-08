Смог накрыл Нижний Тагил, а ЕВРАЗ НТМК увеличил выбросы. Экоитоги прошедшей недели

Удушающий смог с Коксохима ЕВРАЗ НТМК накрыл некоторые районы Нижнего Тагила 3 августа. Предприятие несколько дней подряд выбрасывало в воздух дым красно-белого цвета. Из-за этого тошнотворного химического запаха местные жители снова пожаловались на ухудшение самочувствия: головные боли, одышку, отеки дыхательных путей и другие.
Между тем, главный загрязнитель тагильского воздуха ЕВРАЗ НТМК в 2021 году выбросил на 1,5 тысячи тонн вредных веществ, чем годом ранее. По данным Министерства экологии Свердловской области, связано это с увеличением производства стали и чугуна. В Росгидромете, в свою очередь, отметили, что уровень загрязнения атмосферы в Нижнем Тагиле в прошлом году был «очень высокий».
Кстати, почти половину июля жителям Нижнего Тагила приходилось дышать грязным воздухом. Посты УГМС и газоанализатор TagilCity.ru 13 дней из 31 фиксировали превышение ПДК. Чаще всего было выявлено превышение сероводорода (до 2,5 ПДК), а также нормы формальдегида, озона и диоксида азота.
Тагильский ЕВРАЗ НТМК через суд обязали установить санитарно-защитную зону вокруг предприятия до конца 2023 года. Там была проведена проверка природоохранной прокуратурой, которая также выявила, что с двух шлакоотвалов в районе реки Ольховка идут несанкционированные выбросы. Эти нарушения также должны быть устранены до конца декабря.
Строительство станции водоподготовки «Южная» в Черноисточинске под Нижнем Тагиле начнется в 2023 году. Оно будет поделено на два этапа. На объект выделено около шести миллиардов рублей в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В администрации города считают, что вопрос обеспечения тагильчан чистой питьевой водой является стратегически важным.