Смог накрыл Нижний Тагил, а ЕВРАЗ НТМК увеличил выбросы. Экоитоги прошедшей недели

Между тем, главный загрязнитель тагильского воздуха ЕВРАЗ НТМК в 2021 году выбросил на 1,5 тысячи тонн вредных веществ, чем годом ранее. По данным Министерства экологии Свердловской области, связано это с увеличением производства стали и чугуна. В Росгидромете, в свою очередь, отметили, что уровень загрязнения атмосферы в Нижнем Тагиле в прошлом году был «очень высокий».