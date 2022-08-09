Госдума: Поправки в законопроект не позволят монополисту захватить рынок рекламы

Кирьянов утверждает, что, несмотря на доводы оппонентов, он своей позиции не изменит. Парламентарий подчеркивает, что единый оператор не будет монополистом, а рекламные предприятия, как и ранее, будут участвовать в торгах на установку рекламы. Но распределением рекламных конструкций будет распоряжаться «ресурс размещения информации». Для компаний из отрасли рекламы доступ к ресурсу будет бесплатным.