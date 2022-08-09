Госдума: Поправки в законопроект не позволят монополисту захватить рынок рекламы

Документ предполагает появление в России единого рекламного оператора, под властью которого окажется весь спектр услуг в области наружной цифровой рекламы.
Он будет контролировать и сайты, созданные для размещения частных объявлений.
У законопроекта в Правительстве РФ есть противники, которые считают, что после принятия документа в России появится искусственный монополист. Он воцарится в рекламной отрасли, что повлечет за собой закрытие большей части субъектов МСП, занятых в данной сфере, пишет Newizv.ru.
Сторонники нововведений заверяют, что обновленный закон встанет на страже национальных интересов страны и что усиление контроля за цифровой рекламой пойдет отрасли на пользу. Кроме того, они подчеркивают важность проблемы коррупции на рынке рекламы. Известно, что решения о размещении рекламной информации в субъектах РФ принимают региональные административные власти, из-за чего нередко развиваются конфликтные ситуации, спровоцированные переделом рекламного рынка.
Кирьянов утверждает, что, несмотря на доводы оппонентов, он своей позиции не изменит. Парламентарий подчеркивает, что единый оператор не будет монополистом, а рекламные предприятия, как и ранее, будут участвовать в торгах на установку рекламы. Но распределением рекламных конструкций будет распоряжаться «ресурс размещения информации». Для компаний из отрасли рекламы доступ к ресурсу будет бесплатным.
Депутат также утверждает, что новый оператор создаст 1500 рабочих мест, и подчеркивает, что после избавления отрасли от коррупционного элемента, приток финансовых средств в региональные бюджеты только возрастет. Также он сообщил, что установка и использование рекламных конструкций новой структуры может привнести в казну несколько миллиардов рублей.
По словам Кирьянова, когда в отрасли появится единый оператор, на рекламном рынке установится порядок. Под контролем нового оператора окажутся цифровые билборды и классифайды, поэтому уменьшатся риски утечки персональных данных граждан РФ.