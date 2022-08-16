Правила оплаты продленки утвердили в Тагиле, а в регионе бушуют 9 пожаров

Первая детская площадка появится в селе Покровское под Нижним Тагилом. Пока в селе нет ни одной оборудованной детской площадки. Теперь же здесь установят две качалки-балансира, детский столик, карусель, качели, баскетбольную стойку, стенку для рисования, детский игровой комплекс, столик для игры в шахматы, тренажеры и воркаут.