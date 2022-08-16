Правила оплаты продленки утвердили в Тагиле, а в регионе бушуют 9 пожаров

Утверждены правила взимания платы за продленку в школах Нижнего Тагила. Плата должна покрывать расходы организации на питание и бытовые расходы детей. Затраты на образование, обслуживание здания, зарплата воспитателей и других сотрудников в данную сумму не входит.
Смог от лесных пожаров накрыл Нижний Тагил на минувшей неделе, а в Верх-Нейвинском жители пили воду с нефтепродуктами. Об этих и других экологических событиях за неделю читайте в подборке Tagilcity.
Прокуратура проверит дымящую свалку на 25 квартале в Нижнем Тагиле. Проверка ведомства организована после публикации TagilCity. Ранее жители дома на 25-ом квартале пожаловались, что уже несколько лет страдают от едкого дыма, который идет со стороны бывшего карьера.
Первая детская площадка появится в селе Покровское под Нижним Тагилом. Пока в селе нет ни одной оборудованной детской площадки. Теперь же здесь установят две качалки-балансира, детский столик, карусель, качели, баскетбольную стойку, стенку для рисования, детский игровой комплекс, столик для игры в шахматы, тренажеры и воркаут.
9 лесных пожаров продолжают бушевать на территории Свердловской области. Это Асбестовский, Березовский, Невьянский городские округа, Верхняя Пышма, Новая Ляля, Алапаевский район, Пелыма и Сухой Лог.