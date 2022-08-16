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Правила оплаты продленки утвердили в Тагиле, а в регионе бушуют 9 пожаров

Правила оплаты продленки утвердили в Тагиле, а в регионе бушуют 9 пожаров

Вчера, 19:00
Фото: 1MI
Правила оплаты продленки утвердили в Нижнем Тагиле, а на территории Свердловской области бушуют 9 пожаров. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 16 августа.

Утверждены правила взимания платы за продленку в школах Нижнего Тагила.  Плата должна покрывать расходы организации на питание и бытовые расходы детей. Затраты на образование, обслуживание здания, зарплата воспитателей и других сотрудников в данную сумму не входит.

Утверждены правила взимания платы за продленку в школах Нижнего Тагила
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Смог от лесных пожаров накрыл Нижний Тагил на минувшей неделе, а в Верх-Нейвинском жители пили воду с нефтепродуктами. Об этих и других экологических событиях за неделю читайте в подборке Tagilcity. 

Смог в воздухе и бензин в воде. Главные экологические события за неделю
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Прокуратура проверит дымящую свалку на 25 квартале в Нижнем Тагиле. Проверка ведомства организована после публикации TagilCity. Ранее жители дома на 25-ом квартале пожаловались, что уже несколько лет страдают от едкого дыма, который идет со стороны бывшего карьера.

Прокуратура проверит дымящую свалку на 25 квартале в Нижнем Тагиле
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Первая детская площадка появится в селе Покровское под Нижним Тагилом. Пока в селе нет ни одной оборудованной детской площадки. Теперь же здесь установят две качалки-балансира, детский столик, карусель, качели, баскетбольную стойку, стенку для рисования, детский игровой комплекс, столик для игры в шахматы, тренажеры и воркаут.

Первая детская площадка появится в селе Покровское под Нижним Тагилом
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9 лесных пожаров продолжают бушевать на территории Свердловской области. Это Асбестовский, Березовский, Невьянский городские округа, Верхняя Пышма, Новая Ляля, Алапаевский район, Пелыма и Сухой Лог.

9 лесных пожаров продолжают бушевать на территории Свердловской области
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Смог в воздухе и бензин в воде. Главные экологические события за неделю
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