Головные боли грозят жителям Нижнего Тагила из-за магнитных бурь

Реакция на взаимодействие солнечного ветра и магнитосферы планеты развивается на 1-2 день с начала активности, приходится на её пик или вовсе на время после бури. Проблемы со здоровьем могут быть выражены в виде головокружений, нервных срывов, мигрени или обострения сердечно-сосудистых заболеваний.