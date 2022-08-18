Головные боли грозят жителям Нижнего Тагила из-за магнитных бурь

По данным Gismeteo.ru, в городе ожидается умеренная геомагнетическая активность. Возмущения магнитного поля Земли могут привести к головной боли и проявлению других заболеваний у метеозависимых людей.
Реакция на взаимодействие солнечного ветра и магнитосферы планеты развивается на 1-2 день с начала активности, приходится на её пик или вовсе на время после бури. Проблемы со здоровьем могут быть выражены в виде головокружений, нервных срывов, мигрени или обострения сердечно-сосудистых заболеваний.
Специалисты рекомендуют тагильчанам, заметившим за собой зависимость от метеоусловий, на время повышенной геомагнетической активности отказаться от чрезмерных физических нагрузок, еды, задерживающей в организме жидкость, а также принимать препараты, снижающие стресс.
Водителям рекомендуют быть внимательнее на дорогах, так как во время магнитных бурь скорость реакции человека снижается в 3-4 раза.