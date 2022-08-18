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Головные боли грозят жителям Нижнего Тагила из-за магнитных бурь

Головные боли грозят жителям Нижнего Тагила из-за магнитных бурь

Сегодня, 08:52
Фото: 1MI
Мигрень может стать следствием геомагнитных бурь, бушующих в Нижнем Тагиле 18 и 19 августа.

По данным Gismeteo.ru, в городе ожидается умеренная геомагнетическая активность. Возмущения магнитного поля Земли могут привести к головной боли и проявлению других заболеваний у метеозависимых людей.

Реакция на взаимодействие солнечного ветра и магнитосферы планеты развивается на 1-2 день с начала активности, приходится на её пик или вовсе на время после бури. Проблемы со здоровьем могут быть выражены в виде головокружений, нервных срывов, мигрени или обострения сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты рекомендуют тагильчанам, заметившим за собой зависимость от метеоусловий, на время повышенной геомагнетической активности отказаться от чрезмерных физических нагрузок, еды, задерживающей в организме жидкость, а также принимать препараты, снижающие стресс.

Водителям рекомендуют быть внимательнее на дорогах, так как во время магнитных бурь скорость реакции человека снижается в 3-4 раза.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Магнитная буря#Боль#Здоровье#Погода
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