В Ярославле предложили переименовать Революционный проезд в переулок Куравлева

Отмечается, что инициатива о переименовании Революционного проезда для увековечивания памяти Леонида Куравлева принадлежит местным жителям. Горожане собрали в поддержку своей инициативы двести пятьдесят подписей, и вопрос рассмотрели на заседании межведомственной комиссии по наименованию объектов улично-дорожной сети в городе Ярославле. Однако в мэрии инициативу не поддержали, объяснив это рядом причин. Во-первых, в городской администрации считают, что Революционный проезд не имеет никакого отношения к творчеству Куравлева, так как сцены кинофильма «Афоня» снимались в основном в Дзержинском районе Ярославля.