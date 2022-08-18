В Ярославле предложили переименовать Революционный проезд в переулок Куравлева

Как пишет издание echo76.ru, к Михаилу Евраеву обратились представители Совета меценатов Ярославии и некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое кольцо». В своем обращении Совет меценатов отметил, что ярославцы считают Афоню — Афанасия Борщова, главного героя фильма, — своим земляком, поскольку история его жизни разворачивается именно в Ярославле.
12 лет назад, в 2010 году, в Революционном проезде установили памятник Афоне и штукатуру Коле. Рядом есть гостиница с номерами, стилизованными под кинофильмы, снятые в Ярославле.
В обращении инициативной группы «Золотого кольца» указано, что в центре Ярославля в зоне ЮНЕСКО сформировался туристический квартал «Злато Место». Он объединяет современные туристические тенденции с культурным наследием древнего города.
Отмечается, что инициатива о переименовании Революционного проезда для увековечивания памяти Леонида Куравлева принадлежит местным жителям. Горожане собрали в поддержку своей инициативы двести пятьдесят подписей, и вопрос рассмотрели на заседании межведомственной комиссии по наименованию объектов улично-дорожной сети в городе Ярославле. Однако в мэрии инициативу не поддержали, объяснив это рядом причин. Во-первых, в городской администрации считают, что Революционный проезд не имеет никакого отношения к творчеству Куравлева, так как сцены кинофильма «Афоня» снимались в основном в Дзержинском районе Ярославля.
Во-вторых, в Революционном проезде расположены здания, на которые есть права собственности у физических и юридических лиц — мэрии принадлежит два объекта недвижимости. Но, по мнению активистов, администрация даже не проводила опрос местных жителей, а проект был просто закрыт.
Теперь вся надежда на помощь в данном вопросе Михаила Евраева, так как повышение туристического имиджа Ярославля и региона в целом в его интересах.