ИРИ добавил экономические драйверы в “20 главных событий России за 20 лет”

В большинстве случаев ТОСЭР создаются в моногородах и населенных пунктах Дальнего Востока. За последние несколько лет в России создано уже 115 таких территорий. Режим ТОСЭР позволяет региону или городу создавать новые производства, которые смогут обеспечить стабильность в развитии города. Для резидентов ТОСЭР разработан механизм, позволяющий снизить ставки по страховым взносам до 7,6%, при этом льготы по налогу на прибыль в течение первых пяти лет составляют не более 5%, в течение последующих пяти лет - не более 12%. При этом для них обнулен земельный налог, а также налог на имущество. Участие предприятия в ТОСЭР позволяет уменьшить налоговую нагрузку на 26%.