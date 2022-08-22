ИРИ добавил экономические драйверы в “20 главных событий России за 20 лет”

Как информирует newsnn.ru, проект реализуется при поддержке АНО “Институт развития интернета”. На ряд ключевых вопросов исследования отвечали участники фокус-групп со всей страны в возрасте от 18 до 35 лет.
По мнению аналитиков ИРИ, стремительный рост российской экономики во многом обеспечен именно экономическими драйверами - развернутой инфраструктурой поддержки бизнеса. Возникновение преференциальных территорий стало одним из элементов поддержки бизнеса и экономики страны. Такими территориями являются города и целые районы с особым налоговым режимом, а также льготами для производственного бизнеса. Наиболее популярны в России территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и особые экономические зоны (ОЭЗ), которые создаются в регионах и городах, требующих особые формы поддержки.
В большинстве случаев ТОСЭР создаются в моногородах и населенных пунктах Дальнего Востока. За последние несколько лет в России создано уже 115 таких территорий. Режим ТОСЭР позволяет региону или городу создавать новые производства, которые смогут обеспечить стабильность в развитии города. Для резидентов ТОСЭР разработан механизм, позволяющий снизить ставки по страховым взносам до 7,6%, при этом льготы по налогу на прибыль в течение первых пяти лет составляют не более 5%, в течение последующих пяти лет - не более 12%. При этом для них обнулен земельный налог, а также налог на имущество. Участие предприятия в ТОСЭР позволяет уменьшить налоговую нагрузку на 26%.
Эффект от создания территорий опережающего развития виден невооруженным взглядом. Начиная с 2014 года в ТОСЭР уже вошли более 775 резидентов, это означает создание более 775 новых производственных предприятий. Бизнесмены привлекли в моногорода более 375,4 млрд рублей инвестиций, при этом создав более 35 тысяч рабочих мест.
Кроме того, на сегодняшний день в России успешно работает 28 особых экономических зон. Участникам ОЭЗ доступны сниженные цены на аренду и выкуп земли, при этом они сталкиваются с минимальными административными барьерами, им доступны различные налоговые льготы и таможенные преференции. По характеру деятельности различают четыре типа таких зон: связанные с производством, разработкой новых технологий, туризмом и портовой инфраструктурой. С 2005 по 2019 год в особых экономических зонах создано более 707 предприятий. В создание производственных комплексов и инфраструктуру этих зон инвесторы вложили в более 369,4 млрд рублей инвестиций, создав при этом более 36,8 тысячи рабочих мест.
ТОСЭР и ОЭЗ являются частью разветвленной инфраструктуры и многочисленных форматов поддержки предпринимательской инициативы и промышленности России.