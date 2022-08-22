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ИРИ добавил экономические драйверы в “20 главных событий России за 20 лет”

Сегодня, 21:58
Холдинг 1MI продолжает представлять национальный проект “20 главных событий России за 20 лет”. В его рамках привлекли социологов, журналистов и политических аналитиков для установления эпизодов современной истории, максимально изменивших жизнь молодых людей.

Как информирует newsnn.ru, проект реализуется при поддержке АНО “Институт развития интернета”. На ряд ключевых вопросов исследования отвечали участники фокус-групп со всей страны в возрасте от 18 до 35 лет.

По мнению аналитиков ИРИ, стремительный рост российской экономики во многом обеспечен именно экономическими драйверами - развернутой инфраструктурой поддержки бизнеса. Возникновение преференциальных территорий стало одним из элементов поддержки бизнеса и экономики страны. Такими территориями являются города и целые районы с особым налоговым режимом, а также льготами для производственного бизнеса. Наиболее популярны в России территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и особые экономические зоны (ОЭЗ), которые создаются в регионах и городах, требующих особые формы поддержки. 

В большинстве случаев ТОСЭР создаются в моногородах и населенных пунктах Дальнего Востока. За последние несколько лет в России создано уже 115 таких территорий. Режим ТОСЭР позволяет региону или городу создавать новые производства, которые смогут обеспечить стабильность в развитии города. Для резидентов ТОСЭР разработан механизм, позволяющий снизить ставки по страховым взносам до 7,6%, при этом льготы по налогу на прибыль в течение первых пяти лет составляют не более 5%, в течение последующих пяти лет - не более 12%. При этом для них обнулен земельный налог, а также налог на имущество. Участие предприятия в ТОСЭР позволяет уменьшить налоговую нагрузку на 26%.

Эффект от создания территорий опережающего развития виден невооруженным взглядом. Начиная с 2014 года в ТОСЭР уже вошли более 775 резидентов, это означает создание более 775 новых производственных предприятий. Бизнесмены привлекли в моногорода более 375,4 млрд рублей инвестиций, при этом создав более 35 тысяч рабочих мест.

Кроме того, на сегодняшний день в России успешно работает 28 особых экономических зон. Участникам ОЭЗ доступны сниженные цены на аренду и выкуп земли, при этом они сталкиваются с минимальными административными барьерами, им доступны различные налоговые льготы и таможенные преференции. По характеру деятельности различают четыре типа таких зон: связанные с производством, разработкой новых технологий, туризмом и портовой инфраструктурой. С 2005 по 2019 год в особых экономических зонах создано более 707 предприятий. В создание производственных комплексов и инфраструктуру этих зон инвесторы вложили в более 369,4 млрд рублей инвестиций, создав при этом более 36,8 тысячи рабочих мест.

ТОСЭР и ОЭЗ являются частью разветвленной инфраструктуры и многочисленных форматов поддержки предпринимательской инициативы и промышленности России.

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