Стали известны признаки и причины детского алкоголизма

Например, на территории Российской Федерации средний возраст знакомства ребенка со спиртным составляет 12 лет. Об этом пишет NEWS.ru.
Эксперт подчеркнула, что распознать вредную привычку у подростка можно. У такого ребенка меняется поведение. Появляются скрытность, нервное состояние и агрессия. Он начинает воровать и часто просить много денег.
Обычно в первый раз спиртным несовершеннолетних угощают их же родители. Давая попробовать спиртное ребенку, взрослые не подозревают о последствиях своего поступка. Родителям не нужно судить по себе, ведь у взрослого человека центральная нервная система дольше противостоит воздействию алкоголя, пояснила психолог.
Физическими признаками детского алкоголизма также могут быть новая компания, запах изо рта, тошнота, покраснение щек, одутловатость лица, изменение веса и заторможенность. В число основных причин алкоголизации детей является «семейная система». Когда родители сами алкоголики, то и дети нередко следуют их примеру. Однако даже если взрослые употребляют спиртное нечасто и угощают ребенка, это тоже может вызвать зависимость.
Подросток видя, что для веселья нужен алкоголь, и ни одно событие не обходится без выпивки, он начинает повторять данное поведение при общении с приятелями. При родственниках подросток, как правило, не позволяет себе лишнего, а вот с другими людьми может. Не все несовершеннолетние способны противостоять кругу общения. Родителям надо следить, с кем дружат их дети, подытожила Журавлева.