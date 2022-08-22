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Стали известны признаки и причины детского алкоголизма

Сегодня, 17:05
Алкоголизм у несовершеннолетних развивается в четыре раза быстрее «взрослого», заявила психолог Татьяна Журавлева.

Например, на территории Российской Федерации средний возраст знакомства ребенка со спиртным составляет 12 лет. Об этом пишет NEWS.ru.

Эксперт подчеркнула, что распознать вредную привычку у подростка можно. У такого ребенка меняется поведение. Появляются скрытность, нервное состояние и агрессия. Он начинает воровать и часто просить много денег.

Обычно в первый раз спиртным несовершеннолетних угощают их же родители. Давая попробовать спиртное ребенку, взрослые не подозревают о последствиях своего поступка. Родителям не нужно судить по себе, ведь у взрослого человека центральная нервная система дольше противостоит воздействию алкоголя, пояснила психолог.

Физическими признаками детского алкоголизма также могут быть новая компания, запах изо рта, тошнота, покраснение щек, одутловатость лица, изменение веса и заторможенность. В число основных причин алкоголизации детей является «семейная система». Когда родители сами алкоголики, то и дети нередко следуют их примеру. Однако даже если взрослые употребляют спиртное нечасто и угощают ребенка, это тоже может вызвать зависимость.

Подросток видя, что для веселья нужен алкоголь, и ни одно событие не обходится без выпивки, он начинает повторять данное поведение при общении с приятелями. При родственниках подросток, как правило, не позволяет себе лишнего, а вот с другими людьми может. Не все несовершеннолетние способны противостоять кругу общения. Родителям надо следить, с кем дружат их дети, подытожила Журавлева.

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