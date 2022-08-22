Стали известны признаки и причины детского алкоголизма

Подросток видя, что для веселья нужен алкоголь, и ни одно событие не обходится без выпивки, он начинает повторять данное поведение при общении с приятелями. При родственниках подросток, как правило, не позволяет себе лишнего, а вот с другими людьми может. Не все несовершеннолетние способны противостоять кругу общения. Родителям надо следить, с кем дружат их дети, подытожила Журавлева.