Дело об избиении женщины-педагога и ее дочери южанами в Екатеринбурге передано в суд

В феврале 2022 года оба подростка ехали в городском автобусе. Они неоднократно оскорбили одну из местных жительниц, а один из них избил ее. Когда молодые люди вышли из автобуса, то продолжили оскорбления и применяли насилие в отношение девушки и ее матери, которая пришла на помощь дочери. В ответ на призывы прекратить действия, подросток 2005 года рождения сломал ногу женщине.