Дело об избиении женщины-педагога и ее дочери южанами в Екатеринбурге передано в суд

Молодые люди 2005 и 2004 годов рождения в зависимости от роли каждого обвиняются по разным статьям. Это хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений, а также грабеж.
По информации следствия, вечером 16 мая 2021 года один из фигурантов — подросток 2005 года рождения, находился за зданием магазина на улице Пехотинцев в Екатеринбурге. Там он избил подростка 2006 года рождения и забрал у него тысячу рублей.
Второй обвиняемый 2004 года рождения 9 сентября 2021 года находился на улице Автомагистральная. Он похитил у таксиста из машины телефон и аксессуары на сумму более 17 тысяч рублей. При этом владельца молодой человек избил.
В феврале 2022 года оба подростка ехали в городском автобусе. Они неоднократно оскорбили одну из местных жительниц, а один из них избил ее. Когда молодые люди вышли из автобуса, то продолжили оскорбления и применяли насилие в отношение девушки и ее матери, которая пришла на помощь дочери. В ответ на призывы прекратить действия, подросток 2005 года рождения сломал ногу женщине.
В результате розыскных мероприятий оба подростка были задержаны. Расследование позволило собрать достаточно доказательств в совершении преступлений. Теперь дело будет передано в суд.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, сотрудники полиции для раскрытия преступления провели комплекс мероприятий. В результате личности нападавших были установлены. Он уточнил, что оба молодых человека учились в одном колледже. Ранее один из них уже был поставлен на учет за причастность к грабежу.