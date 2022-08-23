ИРИ: Социальная поддержка попала в проект “20 главных событий РФ за 20 лет”

Сегодня в России принято достаточно мер социальной поддержки, которые затрагивают будущие и молодые семьи. Первые меры поддержки начинаются с постановки беременной женщины на учет. Будущие мамы, вставшие на учет в ранние сроки и находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут рассчитывать на выплаты в размере пятидесяти процентов от прожиточного минимума. В среднем по стране эта сумма составляет 6 350 рублей. Затем возникает право на пособие по беременности и родам, которое именуется декретными. Сумма пособия рассчитывается по формуле, составляет 100% средней зарплаты, получаемой за последние 24 месяца. Так, в прошлом году минимальная сумма пособия составляла 58 878 рублей. Более того, при рождении ребенка предусмотрено единовременное пособие в размере 18 886,32 рубля. При рождении двойни и т. д. пособие положено на каждого ребенка. После рождения ребенка женщина может рассчитывать на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора лет. Сумма пособия - 40% от среднего заработка.