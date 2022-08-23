ИРИ: Социальная поддержка попала в проект “20 главных событий РФ за 20 лет”

Социологи, журналисты, политологи и другие эксперты выясняют, какие события и эпизоды современной истории оказали наибольшее влияние на жизнь молодежи.
Для проведения исследования организованы фокус-группы по всей России, респондентами выступают россияне от 18 до 35 лет, пишут newsnn.ru.
Сегодня в России принято достаточно мер социальной поддержки, которые затрагивают будущие и молодые семьи. Первые меры поддержки начинаются с постановки беременной женщины на учет. Будущие мамы, вставшие на учет в ранние сроки и находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут рассчитывать на выплаты в размере пятидесяти процентов от прожиточного минимума. В среднем по стране эта сумма составляет 6 350 рублей. Затем возникает право на пособие по беременности и родам, которое именуется декретными. Сумма пособия рассчитывается по формуле, составляет 100% средней зарплаты, получаемой за последние 24 месяца. Так, в прошлом году минимальная сумма пособия составляла 58 878 рублей. Более того, при рождении ребенка предусмотрено единовременное пособие в размере 18 886,32 рубля. При рождении двойни и т. д. пособие положено на каждого ребенка. После рождения ребенка женщина может рассчитывать на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора лет. Сумма пособия - 40% от среднего заработка.
Ключевым социальным драйвером стало введение материнского капитала. Сначала его получали семьи за рождение второго ребенка, однако после 2020 года условия были изменены, и теперь получить маткапитал можно при рождении первенца. Размер маткапитала в 2021 году достиг 483 881 рубля. Более того, при рождении второго ребенка сумма маткапитала увеличивается на 155 550 рублей. Действие программы продлено до 2026 года. Сегодня средства маткапитала можно тратить на приобретение жилья, обучение ребенка, а также на формирование накопительной части трудовой пенсии матери и т. д.
Сейчас в России действует несколько льготных госпрограмм для детей из семей в сложной ситуации, детей-инвалидов и детей военнослужащих.
Также россияне могут воспользоваться государственными программами, облегчающими приобретение недвижимости молодым семьям.
Участвуя в программе “Молодая семья”, можно получить единовременную безвозмездную помощь. При этом возраст каждого из супругов не может превышать 35 лет. Деньги можно потратить на приобретение дома, квартиры в новостройке, а также на строительство собственного жилья либо на первоначальный взнос или погашение ипотеки. Кроме того, на погашение ипотеки многодетные семьи могут получить от государства 450 тысяч рублей. Еще одна мера поддержки - “Семейная ипотека”. Это льготный кредит, ставка по которому не превышает 6% годовых. Ранее этой программой можно было воспользоваться семьям с двумя детьми и более, но теперь ее расширили, включив семьи с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года.