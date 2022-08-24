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Ремонт яслей № 20 в Нижнем Тагиле планируется окончить в 2023 году

Сегодня, 20:02
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Ремонт старейшего детского сада-яслей № 20 на улице Карла Маркса планируется завершить в 2023 году. Здание было построено в Нижнем Тагиле в 1947 году.

Первый этап реконструкции должен быть окончен к концу октября 2022 года. Подрядчики должны починить крышу, а также подготовить объект к следующему этапу. В этом году на ремонт здания была выделена половина необходимых средств. Второй контракт планируется разыграть в конце 2022 года.

Подрядчик, который выиграет аукцион, должен будет заменить все системы в яслях, сделать чистовую отделку, благоустроить территорию и оснастить дошкольное учреждение современным оборудованием. Общая стоимость реконструкции составит более 20 миллионов рублей.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев оценил ход работ на выездном совещании. Он отметил, что при ремонте старых зданий часто возникают скрытые работы, которые не включены в контракт. Именно поэтому необходимо вносить изменения в проект.

Главный принцип — делать на совесть. Объект после капитального ремонта должен простоять многие десятилетия, — отметил глава города.
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Детский сад планируется открыть в 2023 году, его смогут посещать 80 юных тагильчан от одного до трех лет.

Старейшие ясли Нижнего Тагила открылись после капитального ремонта
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