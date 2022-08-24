Ремонт яслей № 20 в Нижнем Тагиле планируется окончить в 2023 году

Первый этап реконструкции должен быть окончен к концу октября 2022 года. Подрядчики должны починить крышу, а также подготовить объект к следующему этапу. В этом году на ремонт здания была выделена половина необходимых средств. Второй контракт планируется разыграть в конце 2022 года.