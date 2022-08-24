Ремонт яслей № 20 в Нижнем Тагиле планируется окончить в 2023 году

Первый этап реконструкции должен быть окончен к концу октября 2022 года. Подрядчики должны починить крышу, а также подготовить объект к следующему этапу. В этом году на ремонт здания была выделена половина необходимых средств. Второй контракт планируется разыграть в конце 2022 года.
Подрядчик, который выиграет аукцион, должен будет заменить все системы в яслях, сделать чистовую отделку, благоустроить территорию и оснастить дошкольное учреждение современным оборудованием. Общая стоимость реконструкции составит более 20 миллионов рублей.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев оценил ход работ на выездном совещании. Он отметил, что при ремонте старых зданий часто возникают скрытые работы, которые не включены в контракт. Именно поэтому необходимо вносить изменения в проект.
Главный принцип — делать на совесть. Объект после капитального ремонта должен простоять многие десятилетия, — отметил глава города.
Детский сад планируется открыть в 2023 году, его смогут посещать 80 юных тагильчан от одного до трех лет.