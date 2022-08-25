Нижегородская система профилактики терроризма будет применяться в других регионах РФ

Об этом стало известно из конференции «Абсолютный терроризм: международная молодежная субкультура «Колумбайн» и родственные течения как новая террористическая угроза».
Стратегия работы заключается в раннем выявлении признаков, которые могут привести к терроризму, сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев. Он также отметил, что совместные усилия регионального правительства, правоохранительных органов, религиозных и общественных организаций смогут противостоять этой серьезной угрозе. Об этом информирует newsnn.ru.
На конференции была рассмотрена специфика движения «Колумбайн», в идеологии которого заключается уничтожение всего человечества. При этом эффективны действующие методики по профилактике его распространения. В качестве примера уже действующих эффективных практик завлабораторией деструктологии МГЛУ Роман Силантьев назвал разработанные в Нижегородской области систему профилактики и методическое пособие для работников образовательных учреждений.
Представивший пособие министр внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Павел Карасев готов поделиться опытом с другими российскими регионами.