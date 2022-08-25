Нижегородская система профилактики терроризма будет применяться в других регионах РФ

На конференции была рассмотрена специфика движения «Колумбайн», в идеологии которого заключается уничтожение всего человечества. При этом эффективны действующие методики по профилактике его распространения. В качестве примера уже действующих эффективных практик завлабораторией деструктологии МГЛУ Роман Силантьев назвал разработанные в Нижегородской области систему профилактики и методическое пособие для работников образовательных учреждений.