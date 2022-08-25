Ройзман в суде, цены падают, а мосты в Нижнем Тагиле строятся

В Верх-Исетском районном суде избирают меру пресечения бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману по делу о дискредитации военных сил РФ. После проведения обысков политик был доставлен в полицию на допрос и задержан на 48 часов. Следствие настаивает, что Ройзману до 29 сентября нужно запретить пользоваться интернетом и средствами связи, посещать публичные места, и общаться с кем-либо, кроме адвоката и следователя.
Из-за аварийного ремонта теплотрассы перекроют улицу Гвардейская в Нижнем Тагиле. Движение на участке от улицы Индивидуальная до улицы Попова автомобили будет закрыто на шесть дней - с 26 по 31 августа.
О снижении цен на многие продукты питания в регионе заявил Свердловскстат. Мониторинг проводился в период с 15 по 22 августа. Подешевели картофель, лук, морковь, свекла, огурцы, помидоры, бананы и яблоки.
Началось строительство моста через реку Кушва в Нижнем Тагиле. На это выделились средства из регионального бюджета. Новый пешеходный мост должен появиться на улице Менделеева осенью. Прошлый мост со временем просел и стал небезопасным.
Вернуть коронавирусные ограничения просят свердловские эпидемиологи. Это связано с тем, что заболеваемость коронавирусом резко возросла. По сравнению с прошлой неделей число заболевших стало больше в 1,5 раза.