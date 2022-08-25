Ройзман в суде, цены падают, а мосты в Нижнем Тагиле строятся

В Верх-Исетском районном суде избирают меру пресечения бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману по делу о дискредитации военных сил РФ. После проведения обысков политик был доставлен в полицию на допрос и задержан на 48 часов. Следствие настаивает, что Ройзману до 29 сентября нужно запретить пользоваться интернетом и средствами связи, посещать публичные места, и общаться с кем-либо, кроме адвоката и следователя.