В воздухе Тагила превышен сероводород, а водителя автобуса оштрафуют из-за видео

Водителя автобуса в Нижнем Тагиле накажут за нарушение ПДД, попавшее на видео. Ролик присылал читатель TagilCity.ru Оштрафуют мужчину за то, что на южном въезде в город по Свердловскому шоссе он свернул налево из средней полосы и пересек сплошную линию разметки. Это попало на камеру видеорегистратора местного жителя.