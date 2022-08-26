В воздухе Тагила превышен сероводород, а водителя автобуса оштрафуют из-за видео

Итоги замеров в Нижнем Тагиле в НМУ опубликовали журналисты TagilCity.ru. Пробы воздуха проводились во всех районах города 25 августа во время действия в городе режима неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных веществ. Газоанализатор поймал превышения синильной кислоты и сероводорода в трех точках из четырех.
Обслуживание 20 детских площадок в парках и скверах Тагила обойдется в 7,9 млн. Контракт заключен с местной фирмой ООО «Капиталстрой». К работам он должен приступить не ранее 1 сентября 2022 года, срок окончания оказания услуг — 31 августа 2024 года.
TagilCity.ru поднялся на 4 строчку рейтинга самых цитируемых СМИ Свердловской области во втором квартале 2022 года. Пять СМИ в ТОП-25 упали, а Znak.com выбыл из-за приостановки работы издания.
Проезд во дворе на Ленинградском проспекте в Тагиле восстановят за 3 млн рублей. Новая дорога пройдет от проспекта Дзержинского до улицы Тимирязева. Сейчас дорога рядом с домами № 39, 41, 43, 55, 57, 63, 73, 75 находится в неудовлетворительном состоянии. Износ покрытия составляет 35%.
Водителя автобуса в Нижнем Тагиле накажут за нарушение ПДД, попавшее на видео. Ролик присылал читатель TagilCity.ru Оштрафуют мужчину за то, что на южном въезде в город по Свердловскому шоссе он свернул налево из средней полосы и пересек сплошную линию разметки. Это попало на камеру видеорегистратора местного жителя.