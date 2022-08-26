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В воздухе Тагила превышен сероводород, а водителя автобуса оштрафуют из-за видео

Сегодня, 19:00
Фото: 1MI
На проезд во дворе на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле потратят 3 млн рублей, а водителя автобуса накажут за нарушение ПДД, которое попало на видео. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 26 августа.

Итоги замеров в Нижнем Тагиле в НМУ опубликовали журналисты TagilCity.ru. Пробы воздуха проводились во всех районах города 25 августа во время действия в городе режима неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных веществ. Газоанализатор поймал превышения синильной кислоты и сероводорода в трех точках из четырех.

Превышение сероводорода и цианида. Итоги замеров в Нижнем Тагиле в НМУ
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Обслуживание 20 детских площадок в парках и скверах Тагила обойдется в 7,9 млн. Контракт заключен с местной фирмой ООО «Капиталстрой». К работам он должен приступить не ранее 1 сентября 2022 года, срок окончания оказания услуг — 31 августа 2024 года.

Обслуживание 20 детских площадок в парках и скверах Тагила обойдется в 7,9 млн
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TagilCity.ru поднялся на 4 строчку рейтинга самых цитируемых СМИ Свердловской области во втором квартале 2022 года. Пять СМИ в ТОП-25 упали, а Znak.com выбыл из-за приостановки работы издания.

TagilCity.ru поднялся на 4 строчку рейтинга самых цитируемых СМИ Свердловской области
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Проезд во дворе на Ленинградском проспекте в Тагиле восстановят за 3 млн рублей. Новая дорога пройдет от проспекта Дзержинского до улицы Тимирязева. Сейчас дорога рядом с домами № 39, 41, 43, 55, 57, 63, 73, 75 находится в неудовлетворительном состоянии. Износ покрытия составляет 35%.

Проезд во дворе на Ленинградском проспекте в Тагиле восстановят за 3 млн рублей
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Водителя автобуса в Нижнем Тагиле накажут за нарушение ПДД, попавшее на видео. Ролик присылал читатель TagilCity.ru Оштрафуют мужчину за то, что на южном въезде в город по Свердловскому шоссе он свернул налево из средней полосы и пересек сплошную линию разметки. Это попало на камеру видеорегистратора местного жителя.

Водителя автобуса в Нижнем Тагиле накажут за нарушение ПДД, попавшее на видео
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Превышение сероводорода и цианида. Итоги замеров в Нижнем Тагиле в НМУ
Вчера, 15:36
TagilCity.ru поднялся на 4 строчку рейтинга самых цитируемых СМИ Свердловской области
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Проезд во дворе на Ленинградском проспекте в Тагиле восстановят за 3 млн рублей
В три миллиона рублей обойдется ремонт внутриквартального проезда на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле. Новая дорога пройдет от проспекта Дзержинского до улицы Тимирязева.
Сегодня, 12:36
Водителя автобуса в Нижнем Тагиле накажут за нарушение ПДД, попавшее на видео
В ГИБДД Нижнего Тагила подтвердили редакции TagilCity.ru факт наличия нарушения правил дорожного движения на кадрах видео, который ранее прислал читатель. Водитель автобуса будет наказан.
Сегодня, 09:13
Почти 45 млн рублей потратят на ремонт автомобильного моста под Нижним Тагилом
В 2023 году на Серовской трассе под нижним Тагилом пройдет ремонт путепровода через железнодорожные пути. Начальная цена контракта — 44,8 млн рублей.
Сегодня, 14:40
Превышение диоксида азота в 1,5 раза. Замеры воздуха в Нижнем Тагиле 26 августа
Сегодня, 10:56