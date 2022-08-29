Превышения вредных веществ и цветущий пруд. Главные экособытия за неделю в Тагиле

25 августа, во время действия НМУ, журналист редакции TagilCity.ru провел 20-минутные замеры воздуха в разных районах Нижнего Тагила. На Сухоложском поселке газоанализатор выявил превышения синильной кислоты в 40 раз. На Тагилстрое замеры проводились рядом с главным загрязнителем тагильского воздуха ЕВРАЗ НТМК. Там прибор зафиксировал превышение сероводорода в 1,25 раза. А в центре города у стадиона «Юность» газоанализатор показал, что сероводород превышен в 2,5 раза. Единственным местом, где показатели вредных веществ были в норме, оказался Северный поселок.
По данным ФГБУ Уральское УГМС, полученных с постов мониторинга воздуха в Нижнем Тагиле, превышения вредных веществ фиксировались на прошлой неделе ежедневно с 22 по 25 августа.
В понедельник и вторник уровень загрязнения в городе был повышенный. 22 и 23 августа пост на Сухоложском поселке шесть раз фиксировал превышение сероводорода до 2,4 ПДК и один раз — превышение формальдегида до 1,3 ПДК. В среду и четверг уровень загрязнения в Нижнем Тагиле был низкий, сообщили метеорологи. Однако то же пост пять раз зафиксировал превышение сероводорода до 1,4 ПДК.
Также газоанализатор TagilCity.ru 24 и 26 августа у железнодорожного вокзала зафиксировал превышение диоксида азота в 1,5 раза.
Местные жители на прошлой неделе пожаловались на химический запах, исходящий от Тагильского пруда. Кроме того, очевидцы сообщали о зеленом цвете воды. Тагильчане предположили, что это временное явление, так как пруд цветет ежегодно в конце лета или начале осени.
Проблему кислотных шахт Левихиского рудника под Нижним Тагилом будут решать с помощью нейтрализации. Специалисты Росприроднадзора провели выездную проверку и исследовали объект. В результате оставшуюся кислоту нейтрализуют известковым молоком и сбросят в водоём-отстойник.