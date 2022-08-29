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Превышения вредных веществ и цветущий пруд. Главные экособытия за неделю в Тагиле

Сегодня, 15:25
Фото: TagilCity.ru
Синильная кислота в воздухе Нижнего Тагила превысила норму в 40 раз, городской пруд покрылся сине-зелеными водорослями, а проблема кислотного Левихиского рудника будет решена. Об этих и других экологических событиях недели читайте на TagilCity.ru.

25 августа, во время действия НМУ, журналист редакции TagilCity.ru провел 20-минутные замеры воздуха в разных районах Нижнего Тагила. На Сухоложском поселке газоанализатор выявил превышения синильной кислоты в 40 раз. На Тагилстрое замеры проводились рядом с главным загрязнителем тагильского воздуха ЕВРАЗ НТМК. Там прибор зафиксировал превышение сероводорода в 1,25 раза. А в центре города у стадиона «Юность» газоанализатор показал, что сероводород превышен в 2,5 раза. Единственным местом, где показатели вредных веществ были в норме, оказался Северный поселок.

Превышение сероводорода и цианида. Итоги замеров в Нижнем Тагиле в НМУ
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По данным ФГБУ Уральское УГМС, полученных с постов мониторинга воздуха в Нижнем Тагиле, превышения вредных веществ фиксировались на прошлой неделе ежедневно с 22 по 25 августа.

В понедельник и вторник уровень загрязнения в городе был повышенный. 22 и 23 августа пост на Сухоложском поселке шесть раз фиксировал превышение сероводорода до 2,4 ПДК и один раз — превышение формальдегида до 1,3 ПДК. В среду и четверг уровень загрязнения в Нижнем Тагиле был низкий, сообщили метеорологи. Однако то же пост пять раз зафиксировал превышение сероводорода до 1,4 ПДК.

Также газоанализатор TagilCity.ru 24 и 26 августа у железнодорожного вокзала зафиксировал превышение диоксида азота в 1,5 раза.

Тагильчане ежедневно дышали сероводородом на прошедшей неделе
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Местные жители на прошлой неделе пожаловались на химический запах, исходящий от Тагильского пруда. Кроме того, очевидцы сообщали о зеленом цвете воды. Тагильчане предположили, что это временное явление, так как пруд цветет ежегодно в конце лета или начале осени.

Тагильчане жалуются на воду зелёного цвета и отвратительный запах городского пруда
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Проблему кислотных шахт Левихиского рудника под Нижним Тагилом будут решать с помощью нейтрализации. Специалисты Росприроднадзора провели выездную проверку и исследовали объект. В результате оставшуюся кислоту нейтрализуют известковым молоком и сбросят в водоём-отстойник.

Найден способ решить проблему кислотного Лёвихинского рудника под Нижним Тагилом
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#Евгения Сафина#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Замеры#Загрязнения#Воздух#Пруд#Рудник
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