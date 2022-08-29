Превышения вредных веществ и цветущий пруд. Главные экособытия за неделю в Тагиле

В понедельник и вторник уровень загрязнения в городе был повышенный. 22 и 23 августа пост на Сухоложском поселке шесть раз фиксировал превышение сероводорода до 2,4 ПДК и один раз — превышение формальдегида до 1,3 ПДК. В среду и четверг уровень загрязнения в Нижнем Тагиле был низкий, сообщили метеорологи. Однако то же пост пять раз зафиксировал превышение сероводорода до 1,4 ПДК.