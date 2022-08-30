26 праздничных дней: как будут отдыхать россияне в 2023 году

Всего в 2023 году россиян ожидает 247 рабочих и 118 выходных дней, 26 из которых будут праздничными.
Самые длинные каникулы традиционно будут в Новый год. Они продлятся с 31 декабря 2021 года по 8 января 2022 года. В феврале праздничными днями объявлены даты с 23 по 26 февраля, последние два из которых выпадают на субботу и воскресенье.
В марте, помимо выходных, нерабочим днем будет только среда 8 марта. Майские праздники продлятся с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая включительно. В июне в честь Дня России выходные объявлены с 10 по 12 число. Следующие длинные выходные жителей страны ждут только в ноябре. Нерабочими будут дни с 4 по 6 число включительно.