26 праздничных дней: как будут отдыхать россияне в 2023 году

В марте, помимо выходных, нерабочим днем будет только среда 8 марта. Майские праздники продлятся с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая включительно. В июне в честь Дня России выходные объявлены с 10 по 12 число. Следующие длинные выходные жителей страны ждут только в ноябре. Нерабочими будут дни с 4 по 6 число включительно.