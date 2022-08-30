Цифровизация быта стала одним из «20 главных событий России за 20 лет»

Сайт налоговой службы, который полезен как для граждан, так и для бизнеса, позволяет узнать о долгах, оплатить их, подать заявления на вычет и многое другое. Кроме того, бизнес может проверить своих потенциальных партнеров, действительно ли они представлены в системе и все ли с ним в порядке.