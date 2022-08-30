Цифровизация быта стала одним из «20 главных событий России за 20 лет»

Социологи, журналисты и политические аналитики опрашивают молодых людей на предмет того, что из современной истории оказало на них самое большое влияние. Респондентами становятся граждане от 18 до 35 лет.
Современный человек живет бок о бок со смартфоном. В нем у него все: работа, почта, новости, общение, покупки и многое другое. Последние 20 лет государственные органы также повышали уровень своей цифровизации. В стране развиваются цифровые сервисы, которые позволяют получить доступ к государственным услугам, информации и сервисам без визитов в учреждения и очередей, сообщает newsnn.ru.
Самый известный в России сервис — это портал “Госуслуги”. Он позволяет получить огромное количество справок, записаться на прием к врачу, заказать загранпаспорт, оплатить услуги ЖКХ, устроить ребенка в детский сад и многое другое.
Еще один полезный государственный интернет-ресурс — сайт ГИБДД. Здесь можно проверить наличие штрафов, историю владения авто, а также подавать заявления на регистрацию и другие операции с автомобилями.
Сайт налоговой службы, который полезен как для граждан, так и для бизнеса, позволяет узнать о долгах, оплатить их, подать заявления на вычет и многое другое. Кроме того, бизнес может проверить своих потенциальных партнеров, действительно ли они представлены в системе и все ли с ним в порядке.
Другой полезный сайт — Росреестр. Это главный сервис в сфере недвижимости, через который можно самостоятельно узнать о собственниках земельных участков, домов или квартир, чтобы убедиться в честности продавца. Также здесь размещена публичная кадастровая карта, которая позволяет видеть границы своего и соседних участков, узнать кадастровую стоимость земли, из которой рассчитываются налоги.