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Работники тагильского УВЗ будут работать по 12 часов, а дистант в школах не введут

Сегодня, 19:00
Фото: 1MI
Работники тагильского УВЗ будут работать по 12 часов, а дистанционное обучение не введут в школах региона. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 31 августа.

Тагильский УВЗ перевел работников оборонного производства на 12-часовой рабочий день. Продление рабочего дня связано с производственной необходимостью.

Тагильский УВЗ перевел работников оборонного производства на 12-часовой рабочий день
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Горноспасатели из Нижнего Тагила завоевали второе место на соревнованиях в Калье. В демонстрации мастерства участвовали сотрудники МЧС из разных регионов: из Екатеринбурга, Сатки Челябинской области и посёлка Сараны Пермского края.

Горноспасатели из Нижнего Тагила завоевали второе место на соревнованиях в Калье
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Похороны КВНщика Никиты Сумарокова состоялись в Нижнем Тагиле. Попрощаться с 30-летним юмористом пришло много друзей. Он умер от остановки сердца.

С квнщиком Никитой Сумароковым простились в Нижнем Тагиле
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H&M открылся в ТЦ Depo в Нижнем Тагиле на последнюю распродажу. В магазине выстроилась очередь из желающих купить оставшиеся вещи бренда, но большого ажиотажа и давки не наблюдается.

H&M открылся в Нижнем Тагиле на последнюю распродажу
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Глава Свердловской области Евгений Куйвашев развеял слухи о введении дистанта. Он сказал, что школьники Свердловской области будут учиться в привычном очном режиме. Карантины могут вводиться лишь отдельных классах.

Глава Свердловской области развеял слухи о введении дистанта
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Тагильский УВЗ перевел работников оборонного производства на 12-часовой рабочий день
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