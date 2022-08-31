Работники тагильского УВЗ будут работать по 12 часов, а дистант в школах не введут

Тагильский УВЗ перевел работников оборонного производства на 12-часовой рабочий день. Продление рабочего дня связано с производственной необходимостью.
Горноспасатели из Нижнего Тагила завоевали второе место на соревнованиях в Калье. В демонстрации мастерства участвовали сотрудники МЧС из разных регионов: из Екатеринбурга, Сатки Челябинской области и посёлка Сараны Пермского края.
Похороны КВНщика Никиты Сумарокова состоялись в Нижнем Тагиле. Попрощаться с 30-летним юмористом пришло много друзей. Он умер от остановки сердца.
H&M открылся в ТЦ Depo в Нижнем Тагиле на последнюю распродажу. В магазине выстроилась очередь из желающих купить оставшиеся вещи бренда, но большого ажиотажа и давки не наблюдается.
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев развеял слухи о введении дистанта. Он сказал, что школьники Свердловской области будут учиться в привычном очном режиме. Карантины могут вводиться лишь отдельных классах.