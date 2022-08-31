Работники тагильского УВЗ будут работать по 12 часов, а дистант в школах не введут

Работники тагильского УВЗ будут работать по 12 часов, а дистанционное обучение не введут в школах региона. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 31 августа.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле