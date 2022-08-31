РЭО: ФСИН стала ведущим поставщиком контейнеров для раздельного сбора мусора

Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что в стране за год изготавливается 6236 баков. Доля контейнеров ФСИН составляет 1226, передает информканал 360tv.ru. В прошлом году российское правительство направило 1 миллиард рублей на покупку субъектами РФ контейнеров для раздельного сбора отходов (РСО). Целевое использование средств контролировал РЭО. Компания выбрала поставщиков, подтвердивших свои мощности. Одним из них стала ФСИН, которая поставила в регионы страны 14 640 баков. Буцаев отметил надежность этого производителя и выразил надежду на долгосрочное сотрудничество.
Замгендиректора ППК "РЭО" Евгений Карелов рассказал, что один бак для РСО в среднем стоит 16,5 тысячи рублей. ФСИН заключила с пятнадцатью субъектами России 98 договоров. Подразделения ФСИН расположены в 73 регионах.
Российские власти утвердили субсидию из госбюджета на закупку баков для РСО в 2022 году в рамках федпроекта «Комплексная система обращения с ТКО». Сорок три субъекта РФ получат 1,5 миллиарда рублей, которые направят на приобретение 77 000 контейнеров такого типа. В прошлом году из федерального бюджета для этих целей был выделен 1 миллиард рублей. Средства распределили между сорока шестью субъектами. Благодаря финансированию регионы приобрели свыше 65 000 таких баков.