Шквалистый ветер, крупный град и ливни ожидаются в Нижнем Тагиле

По данным сайта Гисметео, в Нижнем Тагиле дожди ожидаются утром и вечером. В течение всего дня ожидается пасмурная погода с температурой воздуха до +25 градусов. Также отмечается, что дорога будет влажной, а потому двигаться автомобилистам рекомендуется аккуратнее. Геомагнитные возмущения в течение всего дня прогнозируются слабые.