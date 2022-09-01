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Шквалистый ветер, крупный град и ливни ожидаются в Нижнем Тагиле

Сегодня, 15:14
Фото: 1MI
Новое экстренное предупреждение выпустило ЕДДС Нижнего Тагила. 2 сентября в городе прогнозируются шквалистые ветра с порывами до 25 метров в секунду, крупный град и ливни.

Подобная погода прогнозируется местами по Свердловской области. Отмечается, что такая погода опасна возникновением дождевых паводков, затоплением территорий, возникновения текучего состояния почвы и ее размыва, разрушения построек, а также затруднением работы автотранспорта. Кроме того, могут оказаться поврежденными сельхоз культуры.

По данным сайта Гисметео, в Нижнем Тагиле дожди ожидаются утром и вечером. В течение всего дня ожидается пасмурная погода с температурой воздуха до +25 градусов. Также отмечается, что дорога будет влажной, а потому двигаться автомобилистам рекомендуется аккуратнее. Геомагнитные возмущения в течение всего дня прогнозируются слабые.

#Ирина Кирилова#Природа#Новости УрФО#Нижний Тагил#Погода#Дождь#Град#Ветер#Ливень
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