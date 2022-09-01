Шквалистый ветер, крупный град и ливни ожидаются в Нижнем Тагиле

Подобная погода прогнозируется местами по Свердловской области. Отмечается, что такая погода опасна возникновением дождевых паводков, затоплением территорий, возникновения текучего состояния почвы и ее размыва, разрушения построек, а также затруднением работы автотранспорта. Кроме того, могут оказаться поврежденными сельхоз культуры.
По данным сайта Гисметео, в Нижнем Тагиле дожди ожидаются утром и вечером. В течение всего дня ожидается пасмурная погода с температурой воздуха до +25 градусов. Также отмечается, что дорога будет влажной, а потому двигаться автомобилистам рекомендуется аккуратнее. Геомагнитные возмущения в течение всего дня прогнозируются слабые.