В инновационной Хорошколе в Москве младшие дети будут учиться в новом корпусе

Как сообщает rostovgazeta.ru, это стало возможно благодаря большой общей площади нового здания школы в 17,5 тысячи квадратных метров.
По словам президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа, в прогимназии появилось шесть лабораторий с огромным презентационным пространством для творчества. Это предусматривает новый проект под названием «Храм науки», в котором учащиеся старших и младших классов смогут заниматься реализацией своих проектов и самореализацией. Аналогов соединению вместе двух школ, старшей и младшей, нет нигде.
Главное отличие Хорошколы от других учебных заведений состоит в персонализированной модели образования. Когда с помощью педагогов и родителей для ребенка выстраивается индивидуальная образовательная траектория, раскрывающая его потенциал. Здесь учат определять свои сильные и слабые стороны, прививают навыки достижения поставленных целей. В то же время программа обучения выстроена в полном соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Интенсивное погружение в выбранный ребенком профиль обучения начинается в 10-11 классах.
Еще одной особенностью школы является то, что предметно ориентированное обучение сменяется развитием гибких и цифровых навыков.
Строительство нового корпуса прогимназии было закончено всего за полтора года. Здесь применялись новейшие технологии и лучшие мировые практики. Учителя Хорошколы не выставляют оценки за выполненные задания. Вместо этого существует обратная связь. Начиная с пятого класса, каждый ученик имеет персональное цифровое устройство, с помощью которого он решает учебные задачи.
Развиваться детям помогает широкий круг специалистов. Среди них не только преподаватели и классные руководители, но и тьюторы, психологи, логопеды и даже специалист по сенсорной интеграции.
В Хорошколе, являющейся частной, обучение ведется на платной основе, для всех поступающих предусмотрено собеседование. А наличие стипендиальной программы дает возможность талантливым детям меньше платить за учебу или даже учиться вообще бесплатно. Сегодня стипендию получает практически каждый десятый ученик — всего 120 человек.