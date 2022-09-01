В инновационной Хорошколе в Москве младшие дети будут учиться в новом корпусе

Главное отличие Хорошколы от других учебных заведений состоит в персонализированной модели образования. Когда с помощью педагогов и родителей для ребенка выстраивается индивидуальная образовательная траектория, раскрывающая его потенциал. Здесь учат определять свои сильные и слабые стороны, прививают навыки достижения поставленных целей. В то же время программа обучения выстроена в полном соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Интенсивное погружение в выбранный ребенком профиль обучения начинается в 10-11 классах.