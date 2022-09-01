Жители домов на Эльмаше в Екатеринбурге взбунтовались против родителей школьников

Ежегодно около домов № 80, 82, 84 и 86 на улице Фрезеровщиков у подъездов наблюдаются большие автомобильные пробки.
Это связано с тем. Что родители отвозят детей на машинах в школу № 167 и совершают попытки проезда через двор, а некоторые оставляют свои транспортные средства во дворе, пишет Е1.
Машины стоят в несколько рядов, некоторые поставили автомобили на газон. У нас на три дома одна дорога и общий двор, - пожаловалась местная жительница.
Также она добавила, что директор школы многократно просила родителей учеников не занимать проезд, но безрезультатно.
Жители отмечают, что из-за этого часто случаются серьезные ссоры, которые пару раз доходили до драк.