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Жители домов на Эльмаше в Екатеринбурге взбунтовались против родителей школьников

Сегодня, 16:03
Фото: 1MI
Бунт против родителей учеников школ устроили на Эльмаше в Екатеринбурге. Все произошло из-за пробок возле дома.

Ежегодно около домов № 80, 82, 84 и 86 на улице Фрезеровщиков у подъездов наблюдаются большие автомобильные пробки. 

Это связано с тем. Что родители отвозят детей на машинах в школу № 167 и совершают попытки проезда через двор, а некоторые оставляют свои транспортные средства во дворе, пишет Е1.

Машины стоят в несколько рядов, некоторые поставили автомобили на газон. У нас на три дома одна дорога и общий двор, - пожаловалась местная жительница.

Также она добавила, что директор школы многократно просила родителей учеников не занимать проезд, но безрезультатно.

Жители отмечают, что из-за этого часто случаются серьезные ссоры, которые пару раз доходили до драк.

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Жалобы#Парковка#Дом
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