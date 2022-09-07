Госдума: Найдено решение логистического кризиса в туристической сфере

По ее словам, этот сезон наглядно продемонстрировал, что в стране не смогли полностью решить проблему транспортной доступности по некоторым туристическим направлениям. Выходом из этой ситуации может стать каршеринг. Кроме того, она сказала, что в некоторых санаториях наблюдается «недоезд» туристов, который доходил до 65%, поскольку отдыхающие просто не смогли приобрести билеты. Об этом сообщает NEWS.ru.