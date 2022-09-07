Госдума: Найдено решение логистического кризиса в туристической сфере

Posted 7 сентября 2022,, 15:49
Published 7 сентября 2022,, 15:49
Modified Вчера, 20:27
Updated Вчера, 20:27
По ее словам, этот сезон наглядно продемонстрировал, что в стране не смогли полностью решить проблему транспортной доступности по некоторым туристическим направлениям. Выходом из этой ситуации может стать каршеринг. Кроме того, она сказала, что в некоторых санаториях наблюдается «недоезд» туристов, который доходил до 65%, поскольку отдыхающие просто не смогли приобрести билеты. Об этом сообщает NEWS.ru.
Она добавила, что вероятнее всего, выходом из сложившейся ситуации может стать автотуризм. Необходимо развить идею с каршерингом до межрегионального уровня. Любой отдыхающий должен иметь возможность прилететь в аэропорт, взять напрокат машину и добравшись до точки назначения оставить там арендованный автомобиль. Кроме того, подобные меры смогут повысить транспортную доступность в труднодоступных российских регионах.
Также Костенко отметила проблему транспортной доступности туристических объектов и ряда туристических направлений. РЖД тяжело перестраивается под реалии, в которых почти половина аэропортов недоступна и необходимо как можно скорее наращивать объемы пассажироперевозок.
Накануне президент РФ Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума сообщил, что каждый гражданин России должен иметь возможность путешествовать, независимо от своих доходов. Он сказал, что необходимо создать для этого новые курортные зоны в стране. В сегодняшних условиях данный вопрос стоит довольно остро.