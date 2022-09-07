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Группа Anacondaz начинает суды с полицией из-за срыва концерта Екатеринбурге

Сегодня, 17:11
Фото: 1MI
Группа Anacondaz подала иск в суд на полицию из-за срыва концерта в Перми. Арбитражный суд Пермского края его принял.

В июне 2022 года концерт Anacondaz в пермском клубе «Мичурин» остановили полицейские. Они поднялись на сцену и выдали исполнителям документы прямо в тот момент, когда они исполняли песню, сообщается в telegram-канале музыкального коллектива.

Затем силовики заполнили зал, а зрители начали уходить из клуба. Полицейские на месте никак не прокомментировали ситуацию. Также концерт Anacondaz в Екатеринбурге отменили 22 июля 2022 года за несколько часов до выхода на сцену по требованию МВД. 

17 августа представители группы заявили, что будут подавать в суд.

Истцом выступает ООО «Инвизибл Промо» (организатор концертов данной группы), а ответчиками — МВД РФ, УМВД РФ по городу Перми, а также Управление федерального казначейства по Пермскому краю.

Интересы группы будет представлять адвокат Анастасия Шардакова. Первое заседание состоится 4 октября.

Концерт группы Anacondaz отменили в Екатеринбурге незадолго до начала из-за мэрии
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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Пермь#Концерт#Срыв концерта
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