Группа Anacondaz начинает суды с полицией из-за срыва концерта Екатеринбурге

Затем силовики заполнили зал, а зрители начали уходить из клуба. Полицейские на месте никак не прокомментировали ситуацию. Также концерт Anacondaz в Екатеринбурге отменили 22 июля 2022 года за несколько часов до выхода на сцену по требованию МВД.