Группа Anacondaz начинает суды с полицией из-за срыва концерта Екатеринбурге

В июне 2022 года концерт Anacondaz в пермском клубе «Мичурин» остановили полицейские. Они поднялись на сцену и выдали исполнителям документы прямо в тот момент, когда они исполняли песню, сообщается в telegram-канале музыкального коллектива.
Затем силовики заполнили зал, а зрители начали уходить из клуба. Полицейские на месте никак не прокомментировали ситуацию. Также концерт Anacondaz в Екатеринбурге отменили 22 июля 2022 года за несколько часов до выхода на сцену по требованию МВД.
17 августа представители группы заявили, что будут подавать в суд.
Истцом выступает ООО «Инвизибл Промо» (организатор концертов данной группы), а ответчиками — МВД РФ, УМВД РФ по городу Перми, а также Управление федерального казначейства по Пермскому краю.
Интересы группы будет представлять адвокат Анастасия Шардакова. Первое заседание состоится 4 октября.