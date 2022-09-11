В Нижнем Тагиле выбирают депутатов, а «скорая» получила сервис с медкартами пациентов

Выборы проходят в Нижнем Тагиле, 11 сентября, в единый день голосования. Горожане выбирают не только депутатов городской думы восьмого созыва, но и губернатора Свердловской области. На пост главы региона претендуют пять кандидатов. На выборы в гордуму претендовали 117 кандидатов. Они выдвигаются от 25 избирательных округов.
Сразиться в городском соревновании по настольному теннису смогут пожилые тагильчане. 1 октября в спортшколе №4 состоится турнир «Теннису все возрасты покорны». На эту же дату запланировано проведение Дня настольного тенниса в спортивно-адаптивной школе имени М. Лысовой.
Врачи скорой помощи из Екатеринбурга получили доступ к новой системе, с помощью которой они смогут смотреть электронные карты пациентов. Это позволит более эффективно назначать препараты и определять тактику лечения.
Троих детей изъяла полиция у пьяной матери в пригороде Нижнего Тагила. Причина – ненадлежащее воспитание. В ходе рейда правоохранителей женщину застали в пьяном виде. Также полицейские выявили в жилище отсутствие продуктов, необходимой одежды на несовершеннолетних и антисанитарные условия проживания.
467 новых случаев инфицирования коронавирусом среди жителей Нижнего Тагила зарегистрировано за рабочую неделю с 5 по 9 сентября. О такой статистике рассказали в Роспотребнадзоре.