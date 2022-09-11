TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

В Нижнем Тагиле выбирают депутатов, а «скорая» получила сервис с медкартами пациентов

Вчера, 19:01
Фото: TagilCity.ru
В Свердловской области проходят выборы, а пенсионеров Тагила приглашают поиграть в настольный теннис и в поход. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 11 сентября.

Выборы проходят в Нижнем Тагиле, 11 сентября, в единый день голосования. Горожане выбирают не только депутатов городской думы восьмого созыва, но и губернатора Свердловской области. На пост главы региона претендуют пять кандидатов. На выборы в гордуму претендовали 117 кандидатов. Они выдвигаются от 25 избирательных округов.

На выборах в Нижнем Тагиле проголосовали почти 50 тысяч человек
Узнать подробнее

Сразиться в городском соревновании по настольному теннису смогут пожилые тагильчане. 1 октября в спортшколе №4 состоится турнир «Теннису все возрасты покорны». На эту же дату запланировано проведение Дня настольного тенниса в спортивно-адаптивной школе имени М. Лысовой.

Сразиться в городском соревновании по настольному теннису смогут тагильчане
Узнать подробнее

Врачи скорой помощи из Екатеринбурга получили доступ к новой системе, с помощью которой они смогут смотреть электронные карты пациентов. Это позволит более эффективно назначать препараты и определять тактику лечения.

У врачей скорой помощи в Екатеринбурге появился сервис с медкартами пациентов
Узнать подробнее

Троих детей изъяла полиция у пьяной матери в пригороде Нижнего Тагила. Причина – ненадлежащее воспитание. В ходе рейда правоохранителей женщину застали в пьяном виде. Также полицейские выявили в жилище отсутствие продуктов, необходимой одежды на несовершеннолетних и антисанитарные условия проживания.

Троих детей изъяла полиция у пьяной матери в пригороде Нижнего Тагила
Узнать подробнее

467 новых случаев инфицирования коронавирусом среди жителей Нижнего Тагила зарегистрировано за рабочую неделю с 5 по 9 сентября. О такой статистике рассказали в Роспотребнадзоре.

Более 460 случаев COVID-19 выявлено за рабочую неделю в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Нижний Тагил#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Поход#Теннис#Настольный теннис#День пожилого человека#Выборы#Голосование#Депутаты#Губернатор
Подпишитесь
Работники разных предприятий Нижнего Тагила приняли участие в выборах
Вчера, 19:59
Дзержинский район вышел в лидеры по числу проголосовавших в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:53
Бой, госпиталь, инвалидная коляска. Рассказ тагильского бойца с Донбасса
7 сентября, 16:48
Прогулки по Нижнему Тагилу: Выя. Улица Этапная (Липовый тракт)
9 сентября, 12:41
Свой голос отдал депутат Госдумы от Нижнего Тагила Константин Захаров
Вчера, 15:02
Общественные наблюдатели в Нижнем Тагиле рассказали о работе на выборах
Вчера, 12:19