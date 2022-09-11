В Нижнем Тагиле выбирают депутатов, а «скорая» получила сервис с медкартами пациентов

Выборы проходят в Нижнем Тагиле, 11 сентября, в единый день голосования. Горожане выбирают не только депутатов городской думы восьмого созыва, но и губернатора Свердловской области. На пост главы региона претендуют пять кандидатов. На выборы в гордуму претендовали 117 кандидатов. Они выдвигаются от 25 избирательных округов.