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Замгубернатора Свердловской области Сергей Зырянов покинул должность

Сегодня, 09:33
Фото: 1MI
Заместитель главы Свердловской области Сергей Зырянов покинул свой пост в связи с тем, что вышел на пенсию.

С пятницы, 16 сентября, Сергей Зырянов покидает свой пост. Глава региона Евгений Куйвашев высказал благодарность своему заместителю за активную работу в органах власти.

По словам Евгения Куйвашева, Сергей Зырянов внес значительный вклад в развитие Среднего Урала. Его знания, опыт и профессионализм позволили укрепить социально-экономический потенциал региона.

Зырянов продолжительное время был главой крупных предприятий региона. Это Уральский турбинный завод, Уральский завод РТИ, «Уралсевергаз». С 2016 года он был заместителем губернатора.

Он награждён почётными грамотами губернатора и правительства региона, благодарственным письмом президента РФ и знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью».

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Заместитель губернатора#Пенсия#Должность#Пост
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