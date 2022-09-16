Замгубернатора Свердловской области Сергей Зырянов покинул должность

По словам Евгения Куйвашева, Сергей Зырянов внес значительный вклад в развитие Среднего Урала. Его знания, опыт и профессионализм позволили укрепить социально-экономический потенциал региона.



Зырянов продолжительное время был главой крупных предприятий региона. Это Уральский турбинный завод, Уральский завод РТИ, «Уралсевергаз». С 2016 года он был заместителем губернатора.