Метеорологи предупреждают о высокой пожароопасности в Свердловской области

Согласно метеопрогноза на выходные, температура окружающего воздуха в дневное время может достичь 25 градусов тепла. Порывы ветра — 15 м/с. Теплая погода увеличивает риск возникновения природных пожаров.
В зоне риска также деревянные постройки. Такая погода сохранится в регионе до вечера воскресенья, 18 сентября.
Метеорологи обращают особое внимание на южные районы Свердловской области. Там сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале).
В центральном аппарате МЧС региона предостерегают жителей области от разведения открытого огня и проведения пожароопасных работ на землях сельхозназначения.