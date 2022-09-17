Метеорологи предупреждают о высокой пожароопасности в Свердловской области

В зоне риска также деревянные постройки. Такая погода сохранится в регионе до вечера воскресенья, 18 сентября.

Метеорологи обращают особое внимание на южные районы Свердловской области. Там сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале).



В центральном аппарате МЧС региона предостерегают жителей области от разведения открытого огня и проведения пожароопасных работ на землях сельхозназначения.