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Метеорологи предупреждают о высокой пожароопасности в Свердловской области

Сегодня, 09:46
Фото: 1MI
В регионе до вечера воскресенья сохраняется высокая пожарная опасность. Установившаяся теплая погода и ветер повышают риск возгораний. Об этом говорится в метеосводке Гидрометцентра России по УрФО.

Согласно метеопрогноза на выходные, температура окружающего воздуха в дневное время может достичь 25 градусов тепла. Порывы ветра — 15 м/с. Теплая погода увеличивает риск возникновения природных пожаров.

В зоне риска также деревянные постройки. Такая погода сохранится в регионе до вечера воскресенья, 18 сентября. 
Метеорологи обращают особое внимание на южные районы Свердловской области. Там сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале). 

В центральном аппарате МЧС региона предостерегают жителей области от разведения открытого огня и проведения пожароопасных работ на землях сельхозназначения.

#Природа#Свердловская область#Пожар#Пожарная безопасность
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