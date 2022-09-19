Выбросы в воздухе и новая плотина на Иван-озере. Главные экособытия в Нижнем Тагиле

На минувшей неделе в Нижнем Тагиле действовал режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания выбросов в воздухе. За это время газоанализатор TagilCity.ru ни разу не ловил превышений вредных веществ в центре города. Посты государственного мониторинга «Уральского УГМС» ежедневно в период с 9 по 15 сентября фиксировали превышение сероводорода на Сухоложском поселке. Концентрация вещества была от 1,1 до 2,1 ПДК. Кроме того, 14 и 15 сентября там же норму превышал диоксид азота до 1,02 ПДК, а 12 сентября диоксид серы — до 1,3 ПДК.
В нескольких городах Свердловской области за 2021 год повысился уровень загрязнения воздуха. В Нижнем Тагиле он изменился с высокого до очень высокого, а в Екатеринбурге и Краснотурьинске — с низкого до высокого. Такие данные приводятся в государственном докладе «О состоянии окружающей среды на территории Свердловской области в 2021 году», опубликованном на сайте правительства региона. Однако причиной повышения называется ужесточение норм СаНПиН.
На Иван-озере под Нижним Тагилом продолжаются ремонтные работы. Подрядчик уже установил бетонную плотину на месте прорыва берега, откуда в течение года из пруда выливалась вода. При этом ее уровень продолжает оставаться практически нулевым, так как в начале строительных работ вода была полностью спущена из водоема.
В Нижнем Тагиле на базе Городской станции юных натуралистов открылась первая в регионе экостанция. Теперь школьники смогут проводить эксперименты в области нанотехнологий, исследовать окружающую среду и делать научные открытия. Комплекс, включает в себя две лаборатории для био- и экомониторинга и оборудован высокотехнологичной техникой: микроскопами, робототехническим комплексом «Умная теплица», приборами для препарирования, исследования почвы, воды, продуктов питания и живых организмов.
В поселке Горноуральском жительница многоквартирного дома Ирина пожаловалась на грязную воду из-под крана. По ее словам, пользоваться водой в том виде, какая она есть, невозможно. Для очистки Ирина ставит фильтры, но их хватает только на 10 дней. А в последний раз фильтры покрылись грязью всего за сутки.
А в Большой Лае водопроводной водой с перьями заинтересовалась природоохранная прокуратура. После публикации TagilCity.ru ведомство проверит жалобы жителей о ненадлежащем качестве воды. Сами сельчане считают, что перья и другая грязь попали в воду после разрушения крыши водонапорной башни.
Опасная бактерия, которая провоцирует листероз, болезнь поражающую лимфоидную ткань и нервную систему, выявлена Россельхознадзором Свердловской области в курином мясе. Информация была передана предприятию-изготовителю, который заказывал исследование. Теперь ему предстоит провести анализ технологического процесса, чтобы предотвратить выпуск опасной продукции.