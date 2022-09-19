Выбросы в воздухе и новая плотина на Иван-озере. Главные экособытия в Нижнем Тагиле

На минувшей неделе в Нижнем Тагиле действовал режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания выбросов в воздухе. За это время газоанализатор TagilCity.ru ни разу не ловил превышений вредных веществ в центре города. Посты государственного мониторинга «Уральского УГМС» ежедневно в период с 9 по 15 сентября фиксировали превышение сероводорода на Сухоложском поселке. Концентрация вещества была от 1,1 до 2,1 ПДК. Кроме того, 14 и 15 сентября там же норму превышал диоксид азота до 1,02 ПДК, а 12 сентября диоксид серы — до 1,3 ПДК.