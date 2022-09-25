Под Верхней Пышмой с поля украден конь редкой масти, а на дорогах ожидается гололед

Во время выгула в поселке Первомайский под Верхней Пышмой был украден двухгодовалый конь Персей. По словам хозяйки, у него очень редкая масть. Она переживает, что кто-то может его «пустить на мясо».
На следующей неделе в Нижнем Тагиле ожидаются заморозки до -4 градусов, а в МЧС предупредили о возможном гололеде на дорогах.
В детских садах на Тагилстрое произошел ряд краж. Неизвестные украли самокат и коляску, а вор-рецидивист похитил рюкзак одного из сотрудников. Подозреваемый уже задержан.
В Нижнем Тагиле обсудили проблему восстановления благоустройства после проведения земляных работ. Владислав Пинаев потребовал от чиновников и ресурсников вести восстановление территории в регламентные сроки и с надлежащим качеством. А пока «перекопы» — это почти 500 препятствий на пути тагильчан.
В повестке на мобилизацию граждан просят взять с собой «личные вещи». Какие именно вещи могут потребоваться, читайте в публикации TagilCity.ru.