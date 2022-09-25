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Под Верхней Пышмой с поля украден конь редкой масти, а на дорогах ожидается гололед

Сегодня, 14:34
Фото: Светлана Афанасьева
В ближайшее время тагильчан ожидают заморозки до минусовых температур и гололед на дорогах, а под Верхней Пышмой прямо с поля был украден конь редкой масти. Об этих и других популярных новостях за выходные читайте в подборке TagilCity.ru.

Во время выгула в поселке Первомайский под Верхней Пышмой был украден двухгодовалый конь Персей. По словам хозяйки, у него очень редкая масть. Она переживает, что кто-то может его «пустить на мясо».

Под Верхней Пышмой конь редкой масти украден прямо с поля
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На следующей неделе в Нижнем Тагиле ожидаются заморозки до -4 градусов, а в МЧС предупредили о возможном гололеде на дорогах.

В Свердловской области продлили штормовое предупреждение до 26 сентября
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В детских садах на Тагилстрое произошел ряд краж. Неизвестные украли самокат и коляску, а вор-рецидивист похитил рюкзак одного из сотрудников. Подозреваемый уже задержан.

Вор-рецидивист украл рюкзак сотрудника прямо из детского сада на Тагилстрое в Тагиле
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В Нижнем Тагиле обсудили проблему восстановления благоустройства после проведения земляных работ. Владислав Пинаев потребовал от чиновников и ресурсников вести восстановление территории в регламентные сроки и с надлежащим качеством. А пока «перекопы» — это почти 500 препятствий на пути тагильчан.

В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
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В повестке на мобилизацию граждан просят взять с собой «личные вещи». Какие именно вещи могут потребоваться, читайте в публикации TagilCity.ru.

Какие документы и личные вещи необходимо взять на пункт мобилизации
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#Ирина Кирилова#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Новости УрФО#Нижний Тагил#Екатеринбург
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В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
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