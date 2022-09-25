Под Верхней Пышмой с поля украден конь редкой масти, а на дорогах ожидается гололед

В ближайшее время тагильчан ожидают заморозки до минусовых температур и гололед на дорогах, а под Верхней Пышмой прямо с поля был украден конь редкой масти. Об этих и других популярных новостях за выходные читайте в подборке TagilCity.ru.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле