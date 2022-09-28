Нарколог Холдин: «Заливать» тревогу и стресс алкоголем опасно

«Кроме того, после употребления спиртного организму нужно больше сил, чтобы вывести продукты его распада, поэтому нужно больше отдыха и сна для восстановления, - отметил Холдин. - Снимать стресс лучше другими, проверенными способами, причем для каждого человека они могут быть свои. Кто-то переключается, когда занимается физической активностью, кому-то помогают книги или любимые фильмы, водные процедуры, общение с близкими, прогулки на свежем воздухе».