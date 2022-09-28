Нарколог Холдин: «Заливать» тревогу и стресс алкоголем опасно

Posted 28 сентября 2022,, 11:16
Published 28 сентября 2022,, 11:16
Modified Вчера, 20:27
Updated Вчера, 20:27
Врач акцентировал внимание на том, что, употребляя алкогольные напитки, человек только усугубляет свои депрессивные, панические и прочие расстройства психического характера. Регулярное злоупотребление алкоголем приводит в свою очередь к тому, что мозг сокращает выработку веществ, без которых невозможно полноценное психическое здоровье, пишет информационный портал NEWS.ru.
«Кроме того, после употребления спиртного организму нужно больше сил, чтобы вывести продукты его распада, поэтому нужно больше отдыха и сна для восстановления, - отметил Холдин. - Снимать стресс лучше другими, проверенными способами, причем для каждого человека они могут быть свои. Кто-то переключается, когда занимается физической активностью, кому-то помогают книги или любимые фильмы, водные процедуры, общение с близкими, прогулки на свежем воздухе».
Нарколог убедительно советует соотечественникам тщательно проанализировать свой образ жизни, чтобы осознать, в какие именно моменты они по максимуму отвлекаются от всех проблем и начинают ощущать расслабление. Гражданам, четко понимающим, что справиться с зависимостью от алкоголя самостоятельно не получится, Холдин рекомендует обращаться к психиатрам-наркологам.
В свою очередь нарколог Алексей Казанцев назвал мифом утверждение о неизлечимости алкоголизма у женщин. Врач уверяет: алкоголизм поддается лечению в случае с любым пациентом, независимо от его пола. Более опасным, чем мужской, женский алкоголизм принято считать в обществе только потому, что женщины, как правило, тщательно скрывают наличие у них серьезной проблемы и редко обращаются за помощью к квалифицированным медицинским специалистам.