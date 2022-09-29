В Нижнем Тагиле учащимся педагогических классов устроили посвящение в профессию

Со сцены звучали слова поддержки и наставления в адрес будущих преподавателей. Выступали не только учителя со стажем, но и студенты педагогического колледжа.
То мероприятие, которое сегодня организовано в Нижнем Тагиле, в Дзержинском районе, считаю его очень значимым и необходимым. Сегодня открываем и, можно сказать, посвящаем в педагогический класс школьников общеобразовательных школ, — сказала директор Нижнетагильского педагогического колледжа № 2 Ирина Старцева в интервью телекомпании «Тагил-ТВ».
Педагогические классы созданы для ребят, которые ориентированы на будущую профессию — они изъявили желание связать свою жизнь с обучением школьников.
На сцене Дзержинского дворца творчества были разные люди: почетные работники общего образования, депутат Нижнетагильской гордумы Дмитрий Скоропупов, обучающиеся профильного СУЗа. Гости повязали школьникам педагогические галстуки и отправили в добрый путь. Студенты второго педколледжа Нижнего Тагила рассказали о своих специальностях, о том, что ожидает учеников нынешних девятых классов.
Также для юных тагильчан провели обзорную экскурсию по музею истории развития образования Дзержинского района Нижнего Тагила.