В Нижнем Тагиле учащимся педагогических классов устроили посвящение в профессию

На сцене Дзержинского дворца творчества были разные люди: почетные работники общего образования, депутат Нижнетагильской гордумы Дмитрий Скоропупов, обучающиеся профильного СУЗа. Гости повязали школьникам педагогические галстуки и отправили в добрый путь. Студенты второго педколледжа Нижнего Тагила рассказали о своих специальностях, о том, что ожидает учеников нынешних девятых классов.