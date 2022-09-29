TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Нижнем Тагиле учащимся педагогических классов устроили посвящение в профессию

Сегодня, 07:52
Фото: 1MI
В Дзержинском дворце творчества провели торжественное посвящение будущих педагогов. Профильные классы открылись в школах Нижнего Тагила в сентябре нынешнего года.

Со сцены звучали слова поддержки и наставления в адрес будущих преподавателей. Выступали не только учителя со стажем, но и студенты педагогического колледжа.

То мероприятие, которое сегодня организовано в Нижнем Тагиле, в Дзержинском районе, считаю его очень значимым и необходимым. Сегодня открываем и, можно сказать, посвящаем в педагогический класс школьников общеобразовательных школ, — сказала директор Нижнетагильского педагогического колледжа № 2 Ирина Старцева в интервью телекомпании «Тагил-ТВ».

Педагогические классы созданы для ребят, которые ориентированы на будущую профессию — они изъявили желание связать свою жизнь с обучением школьников.

На сцене Дзержинского дворца творчества были разные люди: почетные работники общего образования, депутат Нижнетагильской гордумы Дмитрий Скоропупов, обучающиеся профильного СУЗа. Гости повязали школьникам педагогические галстуки и отправили в добрый путь. Студенты второго педколледжа Нижнего Тагила рассказали о своих специальностях, о том, что ожидает учеников нынешних девятых классов.

Также для юных тагильчан провели обзорную экскурсию по музею истории развития образования Дзержинского района Нижнего Тагила.

9 педагогических классов будут открыты для тагильских школьников с 1 сентября
Узнать подробнее
#Анна Варнакина#Общество#Нижний Тагил#Школьник#Педагогический колледж#Концерт#Мероприятие
Подпишитесь
Вадим Раудштейн вновь стал председателем городской Думы Нижнего Тагила
Сегодня, 11:14
Как провожают мобилизованных в Нижнем Тагиле: специальный репортаж TagilCity.ru
Вчера, 17:10
В Нижнем Тагиле военторг рассказал о спросе на обмундирование
Вчера, 14:05
ТОП-10 вакансий Нижнего Тагила с зарплатой от 100 тысяч рублей
Вчера, 13:42
Военком объяснил ошибки частичной мобилизации в Свердловской области
Вчера, 17:07
Удобно, профессионально, рядом: в Нижнем Тагиле открылась вторая клиника МЦ «ОЛМЕД»
Вчера, 08:00