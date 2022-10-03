Мужчина с хроническими болезнями и без боевого опыта был мобилизован в Верхней Пышме

В четверг 29 сентября Роман К. получил повестку в рамках частичной мобилизации, рассказывает TagilCity.ru его супруга Наталья:
В четверг дали повестку, в воскресенье он уже уехал. Мы не успели даже все справки собрать. Например, про псориаз у нас все бумаги в Кургане, мы раньше там жили, а в Верхней Пышме он дерматолога не посещал. Но при осмотре бы у него увидели эти высыпания, они есть.
Также у мужчины на руках выписки из поликлиники, что он болеет пародонтозом. Из-за этого заболевания у него шатаются зубы, требуется удаление, мужчина не может есть обычную еду:
У него зубов нет, пародонтоз, он уже удалить хочет остатки зубов, потому что все шатается. Протезировать ему не разрешили, пока десны не вылечит. Дома он питается кашами, не может есть твердую пишу, не может ничего откусывать, — говорит Наталья в беседе с TagilCity.ru.
Помимо прочих заболеваний у мужчины хронический шейный остеохондроз и артроз плечевого сустава. Сейчас женщина занимается сбором оставшихся справок и выписок, чтобы мужчина мог предъявить их.
Ранее Роман служил в армии, в военном билете у него значится запись «стрелок», однако боевого опыта у него нет. И ему уже 44 года будет в январе, почему его призвали? — сокрушается верхнепышминка.
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