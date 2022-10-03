Мужчина с хроническими болезнями и без боевого опыта был мобилизован в Верхней Пышме

Роману К.из Верхней Пышмы 43 года, у него есть несколько хронических заболеваний и нет боевого опыта. В военном билете написано «стрелок». 2 октября он уехал в учебную часть в Елань, а его жена Наталья собирает справки, чтобы вернуть супруга домой. Женщина уверена, что Романа не должны были забрать.

Сюжет Частичная мобилизация в России