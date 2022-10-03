TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мужчина с хроническими болезнями и без боевого опыта был мобилизован в Верхней Пышме

Сегодня, 07:50
Фото: 1MI
Роману К.из Верхней Пышмы 43 года, у него есть несколько хронических заболеваний и нет боевого опыта. В военном билете написано «стрелок». 2 октября он уехал в учебную часть в Елань, а его жена Наталья собирает справки, чтобы вернуть супруга домой. Женщина уверена, что Романа не должны были забрать.

В четверг 29 сентября Роман К. получил повестку в рамках частичной мобилизации, рассказывает TagilCity.ru его супруга Наталья:

В четверг дали повестку, в воскресенье он уже уехал. Мы не успели даже все справки собрать. Например, про псориаз у нас все бумаги в Кургане, мы раньше там жили, а в Верхней Пышме он дерматолога не посещал. Но при осмотре бы у него увидели эти высыпания, они есть. 

Также у мужчины на руках выписки из поликлиники, что он болеет пародонтозом. Из-за этого заболевания у него шатаются зубы, требуется удаление, мужчина не может есть обычную еду:

У него зубов нет, пародонтоз, он уже удалить хочет остатки зубов, потому что все шатается. Протезировать ему не разрешили, пока десны не вылечит. Дома он питается кашами, не может есть твердую пишу, не может ничего откусывать, — говорит Наталья в беседе с TagilCity.ru.

Помимо прочих заболеваний у мужчины хронический шейный остеохондроз и артроз плечевого сустава. Сейчас женщина занимается сбором оставшихся справок и выписок, чтобы мужчина мог предъявить их.

Ранее Роман служил в армии, в военном билете у него значится запись «стрелок», однако боевого опыта у него нет. И ему уже 44 года будет в январе, почему его призвали? — сокрушается верхнепышминка.

Своими историями и ошибками, возникающими в процессе частичной мобилизации, вы можете поделиться с редакцией TagilCity.ru, свяжитесь с нами по номеру +79655104242.

ТОП-5 ошибок призыва при частичной мобилизации в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Екатеринбурга смог законно аннулировать повестку по частичной мобилизацииКогда начнется вторая волна частичной мобилизации в Свердловской областиПенсионер-свердловчанин с глаукомой глаз получил повестку по частичной мобилизацииВ Нижнем Тагиле на 13% выросло число браков после начала частичной мобилизацииТагильчане могут заявить о нарушениях при частичной мобилизации на «горячую линию»
#Александра Логинова#Частичная мобилизация в России#Общество#Верхняя Пышма#Военкомат#Военный
Подпишитесь
Диоксид азота в воздухе и дымящая пилорама. Главные экособытия недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:50
ТОП-5 ошибок призыва при частичной мобилизации в Свердловской области
1 октября, 13:20
Четыре незаконные свалки обнаружила прокуратура на 25 квартале в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:56
В Нижнем Тагиле цыганка ограбила пенсионерку на 100 тысяч рублей
Вчера, 17:46
Врача или скорую? Кого и когда вызвать в Нижнем Тагиле, если заболел ребенок
Сегодня, 10:41