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ТОП-5 способов справиться со стрессом назвали жители Свердловской области

Вчера, 10:47
Фото: 1MI

О способах борьбы со стрессом рассказали жители Свердловской области

Жители Свердловской области рассказали, что в большинстве случаев (55% опрошенных) испытывают стресс на работе. Своими способами борьбы с эмоциями они поделились в опросе сервиса Зарплата.ру.

Опрос проводился среди трудоустроенных жителей России и области. Участие принимало 2250 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет. Чаще всего люди голосовали за то, что испытывают стресс на работе (55%), реже — что иногда подвергаются стрессу (21%), постоянно — 8%. Меньше всего в выборке тех, кто работает и не чувствует стресс.

Свердловчане уверены: постоянный стресс может стать причиной заявления об увольнении. За это голосовали 74% опрошенных.

Свердловчане проголосовали за ситуации, в которых чаще всего испытывают стресс во время рабочего процесса:

  • независящие от человека ситуации — 54%,
  • слишком много задач — 50%,
  • возникли ошибки — 37%,
  • ссоры с начальником или коллегой — 37%,
  • не справился с задачей в срок — 30%,
  • поручили сложную задачу — 25%,
  • недопонимание с клиентом или заказчиком — 25%,
  • необходимость общаться с начальством — 25%,
  • решение вопросов с коллегами — 15%.

Борьба со стрессом происходит разными способами. Большинство респондентов предпочитает выходить на прогулку по улице (23%), смотреть фильмы, сериалы, передачи с позитивным настроем (19%); стараются проводить время с родственниками или друзьями (17%). Остальным нравится играть в игры на телефоне или компьютере, предаваться любимому хобби или вкусно кушать, читать книги или листать социальные сети.

Исследование сервиса Зарплата.ру показало: владельцы компаний, в которых работает 35% опрошенных, стараются снизить стресс своих сотрудников различными методами.

Трудоустроенные жители Свердловской области выбрали варианты уменьшающих стресс практик, которые считают наиболее эффективными:

  • благоприятная атмосфера в коллективе — 58%,
  • методы работы начальника — 55%,
  • понижение нагрузки — 40%,
  • комфортабельное рабочее место — 38%,
  • подходящий климат в кабинете — 29%,
  • комфортная комната отдыха и столовая — 26%,
  • мероприятия, которые сплачивают коллектив — 24%,
  • поддержка эксперта-психолога — 22%,
  • наличие зала для занятий спортом — 22%,
  • приятное оформление кабинета — 19%.
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#Анна Варнакина#Общество#Свердловская область#Психология#Стресс#Работа#Новости УрФО
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