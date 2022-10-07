ТОП-5 способов справиться со стрессом назвали жители Свердловской области

Опрос проводился среди трудоустроенных жителей России и области. Участие принимало 2250 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет. Чаще всего люди голосовали за то, что испытывают стресс на работе (55%), реже — что иногда подвергаются стрессу (21%), постоянно — 8%. Меньше всего в выборке тех, кто работает и не чувствует стресс.