ТОП-5 способов справиться со стрессом назвали жители Свердловской области

Опрос проводился среди трудоустроенных жителей России и области. Участие принимало 2250 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет. Чаще всего люди голосовали за то, что испытывают стресс на работе (55%), реже — что иногда подвергаются стрессу (21%), постоянно — 8%. Меньше всего в выборке тех, кто работает и не чувствует стресс.
Свердловчане уверены: постоянный стресс может стать причиной заявления об увольнении. За это голосовали 74% опрошенных.
Свердловчане проголосовали за ситуации, в которых чаще всего испытывают стресс во время рабочего процесса:
Борьба со стрессом происходит разными способами. Большинство респондентов предпочитает выходить на прогулку по улице (23%), смотреть фильмы, сериалы, передачи с позитивным настроем (19%); стараются проводить время с родственниками или друзьями (17%). Остальным нравится играть в игры на телефоне или компьютере, предаваться любимому хобби или вкусно кушать, читать книги или листать социальные сети.
Исследование сервиса Зарплата.ру показало: владельцы компаний, в которых работает 35% опрошенных, стараются снизить стресс своих сотрудников различными методами.
Трудоустроенные жители Свердловской области выбрали варианты уменьшающих стресс практик, которые считают наиболее эффективными: