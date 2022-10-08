Алексей Логвиненко передал 22 ростовским педагогам ключи от квартир

Обеспечение сотрудников образования жильем стал для города доброй традицией. Его получают не только сотрудники со стажем, но и молодые специалисты, которые только начинают свой профессиональный путь, пишет RostovGazeta.
По словам Логвиненко, дом с квартирами для педагогов находится на улице Уланской, 11. Рядом находятся учреждения, где работают сотрудники.
"Из бюджета города выделили 164 миллиона рублей на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома. Все квартиры отремонтированы, в них созданы необходимые условия для комфортного проживания", - подчеркнул глава администрации.
Жилье находится в Суворовском, одном из самых активно развивающихся в городе. Здесь много построено инфраструктуры: больницы, школы, детские сады.
"Дорогие педагоги! Пусть в работе вам сопутствует успех, а дом будет полной чашей", - пишет издание со ссылкой на обращение Алексея Логвиненко.