В Москве и Подмосковье ожидают рост количества скидок на рынке аренды жилья

Posted 10 октября 2022,, 15:08
Published 10 октября 2022,, 15:08
Modified Вчера, 20:27
Updated Вчера, 20:27
На фоне частичной мобилизации собственники стали сдавать жилье чаще, при этом спрос на аренду квартир упал. Когда число желающих снимать жилье падает, арендодатели начинают предлагать дисконты и преференции, которых в сегодняшней ситуации будет больше в ближайшее время, передает слова Поляковой NEWS.ru.
Эксперт по аренде недвижимости федеральной компании «Этажи» Андрей Сердюк согласился с таким мнением, отметив, что конкуренция в Московском регионе за арендаторов квартир растет. По его мнению, ставки аренды будут находиться под прессингом и могут вернуться к уровням начала 2022 года.