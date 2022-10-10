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Posted 10 октября 2022,, 15:08

Published 10 октября 2022,, 15:08

Modified Вчера, 20:27

Updated Вчера, 20:27

В Москве и Подмосковье ожидают рост количества скидок на рынке аренды жилья

В Москве и Подмосковье ожидают рост количества скидок на рынке аренды жилья

10 октября 2022, 15:08
Фото: 1MI
Директор управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова считает, что число скидок на жилье в Москве и Подмосковье в ближайшее время может стать заметно больше.

На фоне частичной мобилизации собственники стали сдавать жилье чаще, при этом спрос на аренду квартир упал. Когда число желающих снимать жилье падает, арендодатели начинают предлагать дисконты и преференции, которых в сегодняшней ситуации будет больше в ближайшее время, передает слова Поляковой NEWS.ru.

 

Эксперт по аренде недвижимости федеральной компании «Этажи» Андрей Сердюк согласился с таким мнением, отметив, что конкуренция в Московском регионе за арендаторов квартир растет. По его мнению, ставки аренды будут находиться под прессингом и могут вернуться к уровням начала 2022 года.

#Общество
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