В Москве и Подмосковье ожидают рост количества скидок на рынке аренды жилья

Эксперт по аренде недвижимости федеральной компании «Этажи» Андрей Сердюк согласился с таким мнением, отметив, что конкуренция в Московском регионе за арендаторов квартир растет. По его мнению, ставки аренды будут находиться под прессингом и могут вернуться к уровням начала 2022 года.