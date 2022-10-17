В Нижнем Тагиле мужчина застрелил сестру из нагана

60-летнего жителя Нижнего Тагила осудили за убийство и хранение огнестрельного оружия. Как рассказали в следственном комитете по Свердловской области, в апреле прошлого года, подсудимый пришел в гости к своей сестре на ул.Коминтерна, сообщили в региональном следственном комитете.
В результате конфликта мужчина дважды выстрелил в хозяйку квартиры из нагана. От полученных ранений женщина скончалась. Подсудимый осужден на 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Гражданин, который обвинялся в этих преступлениях, ранее судим не был. До задержания он проживал в квартире по улице Юности в Нижнем Тагиле. Его жертва также к уголовной ответственности ранее не привлекалась, работала она на местном предприятии крановщицей, - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Ранее сообщалось что в Нижнем Тагиле пенсионер 12 раз стрелял из ракетницы в соседку по даче.