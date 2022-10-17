В Нижнем Тагиле мужчина застрелил сестру из нагана

60-летнего жителя Нижнего Тагила осудили за убийство и хранение огнестрельного оружия. Как рассказали в следственном комитете по Свердловской области, в апреле прошлого года, подсудимый пришел в гости к своей сестре на ул.Коминтерна, сообщили в региональном следственном комитете.