РЭО: 955 тысяч тонн электронных отходов каждый год оказывается на свалках

Из полутора миллионов тонн отходов электронного и электрического оборудования 67% приходится на выброшенную бытовую технику. Это один миллион тонн. Только 5% ОЭЭО в нашей стране направляется на переработку. Остальная электротехника оседает на мусорных полигонах, нанося непоправимый вред экологии, предают 360tv.ru со ссылкой на выступление гендиректора РЭО Дениса Буцаева.
Руководитель РЭО уточнил, что в печатных платах на одну тонну содержимого приходится 25 граммов драгоценных металлов. Из этого следует, что в выбрасываемых россиянами 955 000 электротехники содержится более пятисот килограммов золота! Весь этот «драгоценный» мусор мог бы подлежать утилизации. Возможность исправить ситуацию глава РЭО видит в создании реестра добросовестных предприятий-утилизаторов и формировании требований к утилизации бытовой техники для граждан. Мероприятие направлено на формирование экономики замкнутого цикла в России.
Ознакомившись с данными ИТС 15-2021, РЭО были сделаны следующие подсчеты. На одну тонну печатных плат приходится 25 граммов драгоценных металлов. Это значит, что в одной тонне данного вида отходов содержание золота составляет от 25 до 1000 граммов, серебра – от 250 до 5000 граммов, платины – от 5 до 40 граммов, палладия – от 5 до 100 граммов. Все это годно для повторного использования. Отправлять весь этот мусор на полигоны – значит причинять существенный вред окружающей среде.
Остальные ОЭЭО распределяются следующим образом: 22% приходится на холодильное и климатическое оборудование, 9% - на технику для офиса и ИТ-оборудование, 2% - на ртутьсодержащие осветительные приборы.
В РЭО видят необходимость ввода централизованного сбора ОЭЭО. Решить проблему также поможет стимуляция глубокой переработки и формирование конкретных правил по обращению с электронными отходами. Эффективное регулирование требуется ввести и на уровне законодательства. Для этого можно использовать все доступные технологии.
Отмечается, что со следующего года закрытие ответственности в рамках расширенной ответственности производителя (РОП) возможно будет только при обращении в верифицированное предприятие по утилизации, которое внесено в реестр РЭО и Роспотребнадзора. Источники сырья и мощности утилизаторов будут проверяться. Реестр утилизаторов базируется в Единой федеральной государственной информационной системе учета отходов от использования товаров (ЕФГИС УОИТ).
Данные мероприятия реализуются в рамках федерального проекта и национальной инициативы "Экономика замкнутого цикла".