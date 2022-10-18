РЭО: 955 тысяч тонн электронных отходов каждый год оказывается на свалках

Ознакомившись с данными ИТС 15-2021, РЭО были сделаны следующие подсчеты. На одну тонну печатных плат приходится 25 граммов драгоценных металлов. Это значит, что в одной тонне данного вида отходов содержание золота составляет от 25 до 1000 граммов, серебра – от 250 до 5000 граммов, платины – от 5 до 40 граммов, палладия – от 5 до 100 граммов. Все это годно для повторного использования. Отправлять весь этот мусор на полигоны – значит причинять существенный вред окружающей среде.