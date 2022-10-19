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«Средний уровень реагирования» вводится в приграничных регионах РФ

Сегодня, 12:50
Фото: пресс-служба Кремля
Президент РФ Владимир Путин
В приграничных регионах России вводится «средний уровень реагирования». В регионах Центрального и Южного федеральных округов устанавливается уровень повышенной готовности, следует из указа Владимира Путина.

В среду, 19 октября президент России Владимир Путин своим указом ввел средний уровень реагирования в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах. Это - Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области, говорится в документе.

19 октября Путин подписал указ о мерах для повышения эффективности властей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в условиях военного положения, сообщили в Кремле.

Главы соседних с новыми регионами областей смогут временно переселять жителей этих территорий в безопасные районы, следует из указа президента РФ.

Ранее сообщалось, что в среду вечером Совфед рассмотрит вопрос об утверждении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

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