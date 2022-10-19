«Средний уровень реагирования» вводится в приграничных регионах РФ

В среду, 19 октября президент России Владимир Путин своим указом ввел средний уровень реагирования в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах. Это - Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области, говорится в документе.