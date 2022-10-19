В Краснотурьинске простились с морпехом, погибшим в ходе спецоперации на Украине

Евгений Бизяев был призван по частичной мобилизации 29 сентября. Через несколько дней пришло известие о гибели 28-летнего жителя Краснотурьинска. Проститься с погибшим пришел почти весь город, пишет Е1. Молодой человек был хорошо известен в городе, занимался патриотическим воспитанием с подростками.