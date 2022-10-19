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В Краснотурьинске простились с морпехом, погибшим в ходе спецоперации на Украине

Сегодня, 10:18
Фото: 1MI
В Краснотурьинске Свердловской области похоронили Евгения Бизяева. 28-летний морпех погиб через несколько дней после частичной мобилизации. Проститься с погибшим пришли горожане, родные и близкие

Евгений Бизяев был призван по частичной мобилизации 29 сентября. Через несколько дней пришло известие о гибели 28-летнего жителя Краснотурьинска. Проститься с погибшим пришел почти весь город, пишет Е1. Молодой человек был хорошо известен в городе, занимался патриотическим воспитанием с подростками.

Мы вместе хотели открыть памятник морякам в городе. Всегда открытый, добрый, отзывчивый человек. Земляки его помнят как неравнодушного общественника, который участвовал в жизни краснотурьинцев. Он всегда был во всём первым. И одним из первых был мобилизован, - отметил глава Краснотурьинска Александр Устинов.

Вдова Евгения намерена обратиться в военную прокуратуру. Алена Бизяева считает, что мобилизованных надо дольше готовить к военной службе.

Церемония прощания с Евгением Бизяевым прошла в городском Доме культуры. Друзья погибшего смонтировали видеоролик, где собрали фотографии и воспоминания близких.

21 сентября 2022 года президент России объявил в стране частичную мобилизацию. В ряды ВС РФ будут призваны 300 тысяч военнослужащих запаса имеющих боевой опыт. Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что 200 тысяч призванных проходят подготовку на учебных пунктах МО РФ.

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