Педиатр Минздрава рассказала о безопасном купании младенцев в ванне

Доктор Одинаева призвала родителей не оставлять детей в ванной одних — даже на минуту, не наполнять ванну водой выше груди и следить за температурой воды в течение всего купания. Она также дала совет закрывать дно ванны ковриком против скольжения — чтобы избежать травм; не забывать на бортиках ванны бьющиеся предмет; тщательно выбирать игрушки для купания, чтобы их детали не попали в дыхательные пути младенца.