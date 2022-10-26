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Педиатр Минздрава рассказала о безопасном купании младенцев в ванне

26 октября 17:47
Фото: pxhere.com
Медики решили напомнить родителям о необходимости серьезного отношения к безопасности младенцев при купании в ванне.

Как объяснила News.ru внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева, популярные среди молодых родителей надувные круги для купания грудничков могут нести опасность травм и утопления. Купаясь, младенец способен оттолкнуться ногами от дна ванны, перевернуться и упасть головой под воду. К тому же, купание в круге чревато травмированием шеи, поскольку при плавании в круге на животе шея ребенка сильно изгибается, и весь его вес падает на шею.

Доктор Одинаева призвала родителей не оставлять детей в ванной одних — даже на минуту, не наполнять ванну водой выше груди и следить за температурой воды в течение всего купания. Она также дала совет закрывать дно ванны ковриком против скольжения — чтобы избежать травм; не забывать на бортиках ванны бьющиеся предмет; тщательно выбирать игрушки для купания, чтобы их детали не попали в дыхательные пути младенца.

#Общество#Марина Колодкина
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