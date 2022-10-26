Тела погибших мобилизованных доставили близким в Свердловской области

Обстоятельства гибели мобилизованных неизвестны. Среди погибших жители Невьянска Олег Хайдаров и Алексей Горбунов, Олег Комин из поселка Цементный, Александр Музипов (поселок Ребристый) и Андрей Чекасин из Нейво-Рудянки. Все они призваны по частичной мобилизации 29 сентября 2022 года. Погибшим было от 36 до 45 лет, пишут «Местные ведомости».
В среду, 26 октября, родные и близкие простились с Александром Музиповым. Он захоронен на кладбище в деревне Федьковка. В этот же день, на Осиновском кладбище Невьянска похоронили Олега Комина.
В четверг, 27 октября в городском ритуальном зале Невьянска пройдут две панихиды. Горожане, родные и близкие простятся с Алексеем Горбуновым и Олегом Хайдаровым. Олег и Алексей будут погребены на Осиновском кладбище.
Житель Нейво-Рудянки Андрей Чекасин по решению близких будет захоронен в Нижнесергинском районе.
Ранее сообщалось, что на Украине погиб уроженец Талицкого района Свердловской области Евгений Чегаев. Повестку Чегаев получил 23 сентября. Последний раз на связь выходил 11 октября.