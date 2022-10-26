Тела погибших мобилизованных доставили близким в Свердловской области

Обстоятельства гибели мобилизованных неизвестны. Среди погибших жители Невьянска Олег Хайдаров и Алексей Горбунов, Олег Комин из поселка Цементный, Александр Музипов (поселок Ребристый) и Андрей Чекасин из Нейво-Рудянки. Все они призваны по частичной мобилизации 29 сентября 2022 года. Погибшим было от 36 до 45 лет, пишут «Местные ведомости».