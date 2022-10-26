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Тела погибших мобилизованных доставили близким в Свердловской области

Сегодня, 17:43
Фото: 1MI
В Свердловской области хоронят пятерых мобилизованных, доставленных в ночь на 25 октября грузом-200. Тела свердловчан доставлены в регион из зоны проведения спецоперации на Украине.

Обстоятельства гибели мобилизованных неизвестны. Среди погибших жители Невьянска Олег Хайдаров и Алексей Горбунов, Олег Комин из поселка Цементный, Александр Музипов (поселок Ребристый) и Андрей Чекасин из Нейво-Рудянки. Все они призваны по частичной мобилизации 29 сентября 2022 года. Погибшим было от 36 до 45 лет, пишут «Местные ведомости».

Тела пятерых мобилизованных свердловчан доставлены домой
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В среду, 26 октября, родные и близкие простились с Александром Музиповым. Он захоронен на кладбище в деревне Федьковка. В этот же день, на Осиновском кладбище Невьянска похоронили Олега Комина. 

В четверг, 27 октября в городском ритуальном зале Невьянска пройдут две панихиды. Горожане, родные и близкие простятся с Алексеем Горбуновым и Олегом Хайдаровым. Олег и Алексей будут погребены на Осиновском кладбище.

Житель Нейво-Рудянки Андрей Чекасин по решению близких будет захоронен в Нижнесергинском районе.

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Ранее сообщалось, что на Украине погиб уроженец Талицкого района Свердловской области Евгений Чегаев. Повестку Чегаев получил 23 сентября. Последний раз на связь выходил 11 октября.

#Федор Быстров#Частичная мобилизация#Военные#Мобилизация#Смерть#Похороны#Свердловская область#Операция на Украине
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