Стала известна дата прощания с погибшим на спецоперации жителем Краснотурьинска

Похороны пройдут в ДК «Горняк». Об этом сообщил во «ВКонтакте» похоронный дом «Ритуал». Известно, что Ренат погиб в ходе выполнения боевого задания.
Попрощаются с солдатом в 11.00 в доме культуры по адресу: поселок Рудничный, ул. Первомайская, 1.
Напомним, ранее сообщалось о двух мужчинах из Свердловской области, которые тоже погибли во время спецоперации на Украине. Их похоронили 31 октября.
Также стало известно, то на Украине погиб 39-летний житель Верхнего Тагила. Смерть сержанта наступила 21 октября. Ранее он работал слесарем.