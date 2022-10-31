Стала известна дата прощания с погибшим на спецоперации жителем Краснотурьинска

Похороны пройдут в ДК «Горняк». Об этом сообщил во «ВКонтакте» похоронный дом «Ритуал». Известно, что Ренат погиб в ходе выполнения боевого задания.



Попрощаются с солдатом в 11.00 в доме культуры по адресу: поселок Рудничный, ул. Первомайская, 1.