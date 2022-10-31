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Стала известна дата прощания с погибшим на спецоперации жителем Краснотурьинска

Сегодня, 14:18
Фото: "Вечерний Краснотурьинск"
Жителя Краснотурьинска, погибшего в ходе спецоперации на Украине Рената Танатканова, похоронят 1 ноября.

Похороны пройдут в ДК «Горняк». Об этом сообщил во «ВКонтакте» похоронный дом «Ритуал». Известно, что Ренат погиб в ходе выполнения боевого задания.

Попрощаются с солдатом в 11.00 в доме культуры по адресу: поселок Рудничный, ул. Первомайская, 1.

При выполнении боевого задания на Украине погиб сержант из Верхнего Тагила
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Напомним, ранее сообщалось о двух мужчинах из Свердловской области, которые тоже погибли во время спецоперации на Украине. Их похоронили 31 октября.

Также стало известно, то на Украине погиб 39-летний житель Верхнего Тагила. Смерть сержанта наступила 21 октября. Ранее он работал слесарем.

#Елена Озерова#Происшествия#Операция на Украине#Новости УрФО#Погиб#Краснотурьнск#Спецоперация#Солдат#Военный
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