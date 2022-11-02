Карелия может стать первым субъектом РФ для обучения врачей для работы в зоне СВО

У Элиссана Шандаловича — высшее образование по специальности “лечебное дело”, которое он получил на медицинском факультете Петрозаводского государственного университета. До 1991 года был анестезиологом в Медвежьегорской ЦРБ. В 1991 году был назначен на должность главврача данного медучреждения. В 1997 году окончил обучение в ПГУ на экономическом факультете по специальности “менеджмент”. С 2009 по 2016 год работал главным врачом в Республиканской больнице им. В.А. Баранова.