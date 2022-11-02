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Карелия может стать первым субъектом РФ для обучения врачей для работы в зоне СВО

2 ноября 18:08
Фото: РИА Новости
Председатель парламента Карелии, секретарь регионального отделения “Единой России” Элиссан Шандалович сообщил о проекте по подготовке врачей для оказания помощи пострадавшим в СВО на Украине.

Старт проекта намечен на 7 ноября на базе Республиканского перинатального центра. Организатор — карельское региональное отделение “Единой России”, а партнером проекта выступила Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова. Об этом рассказал заслуженный врач Карелии, спикер законодательного собрания Элиссан Шандалович у себя на странице в соцсети VK. Об этом пишет издание karelinform.ru.

 

Как написал Шандалович, сегодня вопрос подготовки медицинских специалистов для предоставления помощи в том числе в условиях военных действий — чрезвычайно важный и острый. “Одна из причин — закрытие в вузах страны военных кафедр. Поэтому, чтобы помощь пострадавшим была действительно эффективной, медработники должны обладать определенным уровнем знаний и умений, пройти специальную подготовку”, — отметил Шандалович, выступивший инициатором проекта.

 

Председатель Заксобрания рассказал: на протяжении двух недель специальное обучение придут около 50 врачей Карелии, включая анестезиологов, хирургов, терапевтов, организаторов здравоохранения. Многие участники являются руководителями лечебных учреждений как из центра региона, так и из районов Карелии.

 

Элиссан Шандалович поблагодарил заместителя начальника Военно-медицинской академии по учебной работе Руслана Макиева, декана факультета подготовки и усовершенствования гражданских врачей Вячеслава Попова, министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова и заместителя главы Республики Карелии Игоря Корсакова за поддержку и участие в этом важном проекте. Спикер Законодательного собрания выразил уверенность в том, что к нему присоединятся и другие субъекты РФ.

 

Шандалович занимает должность депутата Законодательного собрания Карелии с 2011 года. На протяжении шести лет пребывает на посту председателя Заксобрания региона. Кроме того, он заслуженный врач Республики Карелии. В 2019 году получил медаль “За заслуги перед Республикой Карелия”. 

 

У Элиссана Шандаловича — высшее образование по специальности “лечебное дело”, которое он получил на медицинском факультете Петрозаводского государственного университета. До 1991 года был анестезиологом в Медвежьегорской ЦРБ. В 1991 году был назначен на должность главврача данного медучреждения. В 1997 году окончил обучение в ПГУ на экономическом факультете по специальности “менеджмент”. С 2009 по 2016 год работал главным врачом в Республиканской больнице им. В.А. Баранова.

#Марина Колодкина#Общество
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