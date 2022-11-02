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Стало известно ещё о 60 отправленных на фронт без опыта свердловчанах

Сегодня, 09:03
Фото: 1MI

В Свердловской области отправили на фронт без опыта ещё 60 мобилизованных

Около 150 призванных по частичной мобилизации военнообязанных мужчин из Свердловской области отправились на фронт СВО без прохождения специального обучения.

Депутат Государственной думы от Свердловской области Максим Иванов добавил к списку из 86 фамилией неподготовленных участников СВО из региона ещё 60. Он ожидает, что имён будет больше. Об этом политик рассказал в своём telegram-канале.

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К народному избраннику обращаются в жены и матери мужчин. Отправки мобилизованных прошли из 32 военного городка Екатеринбурга. Оттуда военных увезли в Ростовскую область, а после — на территорию специальной военной операции.

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Ранее редакция TagilCity.ru рассказала о мобилизованном работнике ЕВРАЗ НТМК, которому пришла справка об отсрочке. Собеседница издания рассказала, что у военнообязанного нет боевого опыта, а сейчас он находится «на самой передовой в зоне боевых действий».

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