Стало известно ещё о 60 отправленных на фронт без опыта свердловчанах

Депутат Государственной думы от Свердловской области Максим Иванов добавил к списку из 86 фамилией неподготовленных участников СВО из региона ещё 60. Он ожидает, что имён будет больше. Об этом политик рассказал в своём telegram-канале.
К народному избраннику обращаются в жены и матери мужчин. Отправки мобилизованных прошли из 32 военного городка Екатеринбурга. Оттуда военных увезли в Ростовскую область, а после — на территорию специальной военной операции.
Ранее редакция TagilCity.ru рассказала о мобилизованном работнике ЕВРАЗ НТМК, которому пришла справка об отсрочке. Собеседница издания рассказала, что у военнообязанного нет боевого опыта, а сейчас он находится «на самой передовой в зоне боевых действий».